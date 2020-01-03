ВС США привели в повышенную боевую готовность после убийства Сулеймани

03.01.2020, 7:58, Новости дня

Вооруженные силы США приведены в состояние повышенной боеготовности после убийства главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, сообщают американские СМИ.

Об этом информирует телеканал Fox News со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

Напомним, Тегеран подтвердил гибель в результате ракетного удара иранского генерала Касема Сулеймани.

Пентагон взял на себя ответственность и сообщил, что соответствующий приказ отдал президент США Дональд Трамп.

В Демпартии США отметили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война. Иран пообещал отомстить США за гибель генерала.



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