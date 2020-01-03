Сутки на Донбассе. Четыре обстрела боевиков, потерь в рядах Объединенных сил нет

В прошедшие сутки боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах военнослужащих Объединенных сил нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики открывали огонь в районе Новотроицкого и Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – вблизи Орехово и Новолуганского.

С начала новых суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь в районе Новолуганского, потерь у украинской стороны нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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