Нефть подскочила более чем на 2% на фоне убийства Сулеймани

Стоимость нефти поднялась более чем на 2% на фоне сообщений об убийстве иранского генерала Касима Сулеймани в результате американского ракетного удара по Ираку.
Так, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,76% – до 68,09 доллара за баррель, фьючерсов на WTI – на 2,75%, до 62,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
В ходе торгов цены поднимались более чем на 4%.
Напомним, Тегеран подтвердил гибель в результате ракетного удара иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое отвечает за организацию военных операций за рубежом.
Пентагон взял на себя ответственность за ракетный удар, при котором был убит иранский генерал, и сообщил, что соответствующий приказ отдал президент США Дональд Трамп.
В Демпартии США отметили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.
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Последнее: Стоимость нефти поднялась более чем на 2% на фоне сообщений об убийстве иранского генерала Касима Сулеймани в результате американского ракетного удара по Ираку. Так, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,76% – до 68,09 доллара за баррель, фьючерсов на WTI – на 2,75%, до 62,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости». В ходе […]
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