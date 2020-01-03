Нефть подскочила более чем на 2% на фоне убийства Сулеймани

03.01.2020, 7:30, Новости дня

Стоимость нефти поднялась более чем на 2% на фоне сообщений об убийстве иранского генерала Касима Сулеймани в результате американского ракетного удара по Ираку.

Так, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,76% – до 68,09 доллара за баррель, фьючерсов на WTI – на 2,75%, до 62,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В ходе торгов цены поднимались более чем на 4%.

Напомним, Тегеран подтвердил гибель в результате ракетного удара иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое отвечает за организацию военных операций за рубежом.

Пентагон взял на себя ответственность за ракетный удар, при котором был убит иранский генерал, и сообщил, что соответствующий приказ отдал президент США Дональд Трамп.

В Демпартии США отметили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.



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Последнее: Стоимость нефти поднялась более чем на 2% на фоне сообщений об убийстве иранского генерала Касима Сулеймани в результате американского ракетного удара по Ираку. Так, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,76% – до 68,09 доллара за баррель, фьючерсов на WTI – на 2,75%, до 62,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости». В ходе […]

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