Иран пообещал отомстить США за гибель генерала Сулеймани

Тегеран намерен отомстить Вашингтону за гибель главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, сообщил экс-командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере аятолле Али Хаменеи) Мохсен Резаи.
«Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», – передает РИА «Новости» заявление Резаи.
Между тем, как информирует телеканал Fox News со ссылкой на источники, вооруженные силы США приведены в состояние повышенной боеготовности после убийства иранского генерала.
Напомним, Тегеран подтвердил гибель в результате ракетного удара иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое отвечает за организацию военных операций за рубежом.
Пентагон взял на себя ответственность за ракетный удар, при котором был убит иранский генерал, и сообщил, что соответствующий приказ отдал президент США Дональд Трамп.
Иракские силовики окружили «зеленую зону» в Багдаде, где находится американское посольство.
В Демпартии США отметили, что из-за убийства иранского генерала в регионе вспыхнет война.
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Последнее: Тегеран намерен отомстить Вашингтону за гибель главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, сообщил экс-командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере аятолле Али Хаменеи) Мохсен Резаи. «Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», – передает РИА «Новости» заявление Резаи. Между […]
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