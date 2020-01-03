Британские эксперты составили перечень самых ожидаемых автомобилей в 2020 году

Британское издание The Sun представило перечень автомобилей, которые можно считать самыми ожидаемыми в новом году. В него вошли модели разных технических характеристик и ценового ряда от Ford Puma до Tesla Roadster.

Молодое поколение автолюбителей готовится порадовать обновленная Ford Puma, привлекающая спортивным дизайном. Авто построено на модифицированной платформе от Фиесты 7-поколения и прошло испытания. Стоимость составляет 22 тысячи фунтов стерлингов, или почти 1,8 млн рублей. Самый современный вид среди хэтчбеков будет у Mini Electric, за который придется заплатить почти 2 млн рублей или 24 тысячи фунтов стерлингов. На приблизительно 0, 4 млн рублей дороже Volkswagen ID.3, способный разгоняться до 160 км/час. Знаковое транспортное средство Land Rover Defender оценивается уже в 3,3 млн рублей. За лучшую динамику вождения и комфорт усовершенствованного варианта придется заплатить 30 тысяч фунтов. Для Audi A3 готовится серьезное техническое обновление, хотя линейка двигателей останется прежней. Автомобиль, скорее всего, стоит ожидать через год. Построенная на новой платформе Toyota Yaris преобразится до неузнаваемости в плане технических характеристик, но среди ценовой шкалы останется одной из самых дешевых, обойдя в цене на 0, 2 млн рублей только Hyundai i10. Приобрести её можно будет за 15 тысяч фунтов или 1,2 млн рублей.

Обновление ждет модели Seat Leon, готовятся к изменениям производители компактного кроссовера Nissan Qashqai и спортивного Nissan 370Z. Уже весной планируется выход электрического малолитражного кроссовера Kia Soul EV с улучшенной производительностью.В свою очередь Ford Kuga начнет поставляться с набором новых функций, обеспечивающих помощь водителю и улучшенную безопасность. Mercedes-Benz GLA теперь предстанет с более выпрямленными линиями. Fiat 500e, предполагается, появится на мартовском Женевском автосалоне. Илон Маск обещает, что его Tesla Roadster сможет преодолеть 1 000 км на полной зарядке благодаря батарейному блоку 200кВт. Завершают список самых ожидаемых авто: Lamborghini SC18 Alston и Lotus Exige.

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Последнее: Британское издание The Sun представило перечень автомобилей, которые можно считать самыми ожидаемыми в новом году. В него вошли модели разных технических характеристик и ценового ряда от Ford Puma до Tesla Roadster. Молодое поколение автолюбителей готовится порадовать обновленная Ford Puma, привлекающая спортивным дизайном. Авто построено на модифицированной платформе от Фиесты 7-поколения и прошло испытания. Стоимость составляет […]