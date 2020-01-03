«В тюрьму или в психушку»: Порошенко вынесли предупреждение после новогодней речи Зеленского

Манукян убежден, что в целом речь Зеленского получилась удачной, но есть нюансы. «Судя по новогоднему выступлению Зеленского, на Украине сделан упор на замирение в обществе, которое очевидно является разнородным и разноязычным. Все бы ничего, но Крым Зеленский в своей речи упомянул зря. Хотя я понимаю, что другого выбора у него нет. Сценарий речи Зеленского получился вполне добротным, но искренностью от него совсем не веет. Хотя политик и не обязан быть искренним. Владимиру Александровичу Украину нужно заново сшивать. Вот его главная задача», – заявил он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Кроме того, эксперт сравнил обращение Владимира Зеленского с потугами Петра Порошенко. «Хотя по сравнению с Порошенко, который снова решил произнести новогоднюю речь Зеленский смотрелся на экране эталоном адекватности. Петр Алексеевич напоминает мне готового пациента психиатрической лечебницы, которого туда по неизветсной причине никак не заберут. Надеюсь, что в 2020 году его все же ожидает перемена прописки. А уж куда его определят, в тюрьму или в психушку, покажет время», – резюмировал Манукян.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Тегеран намерен отомстить Вашингтону за гибель главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, сообщил экс-командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере аятолле Али Хаменеи) Мохсен Резаи. «Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», – передает РИА «Новости» заявление Резаи. Между […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Сокуров отказался извиняться перед Кадыровым / 25 декабря
- В Подмосковье появилась первая жертва празднования Нового года / 30 декабря
- «Нормандская четверка» завершила переговоры / 10 декабря
- Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали из-за взятки автомобилем Mercedes-Benz / 6 декабря
- В ЕС рассказали, почему важны Минские соглашения / 4 декабря
- На Восточном начался монтаж оборудования под новый стартовый комплекс / 15 декабря
- Мужчине дали 19 лет за убийство младенца на Алтае / 3 декабря
- Эквадор испугался запрета на ввоз бананов в Россию / 12 декабря