«В тюрьму или в психушку»: Порошенко вынесли предупреждение после новогодней речи Зеленского

03.01.2020, 6:12, Разное

Манукян убежден, что в целом речь Зеленского получилась удачной, но есть нюансы. «Судя по новогоднему выступлению Зеленского, на Украине сделан упор на замирение в обществе, которое очевидно является разнородным и разноязычным. Все бы ничего, но Крым Зеленский в своей речи упомянул зря. Хотя я понимаю, что другого выбора у него нет. Сценарий речи Зеленского получился вполне добротным, но искренностью от него совсем не веет. Хотя политик и не обязан быть искренним. Владимиру Александровичу Украину нужно заново сшивать. Вот его главная задача», – заявил он.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 16 Мар 2019 в 3:00 PDT

Кроме того, эксперт сравнил обращение Владимира Зеленского с потугами Петра Порошенко. «Хотя по сравнению с Порошенко, который снова решил произнести новогоднюю речь Зеленский смотрелся на экране эталоном адекватности. Петр Алексеевич напоминает мне готового пациента психиатрической лечебницы, которого туда по неизветсной причине никак не заберут. Надеюсь, что в 2020 году его все же ожидает перемена прописки. А уж куда его определят, в тюрьму или в психушку, покажет время», – резюмировал Манукян. 



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