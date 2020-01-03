Силовики в Ираке окружили район посольства США

После гибели в результате ракетного удара главы иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения страны Абу Махди аль-Мухандиса иракские силовики окружили «зеленую зону» Багдада, где располагается американское посольство.
«Подразделения иракского антитеррористического подразделения и иракской армии взяли в кольцо «зеленую зону» Багдада и закрыли все въезды в нее», – передает ТАСС сообщение телеканала Sky News Arabia.
Ранее в пятницу Тегеран подтвердил гибель в результате ракетного удара иранского генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое отвечает за организацию военных операций за рубежом. После этого в Сенате США не исключили возможности начала войны из-за убийства иранского генерала.
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Последнее: После гибели в результате ракетного удара главы иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения страны Абу Махди аль-Мухандиса иракские силовики окружили «зеленую зону» Багдада, где располагается американское посольство. «Подразделения иракского антитеррористического подразделения и иракской армии взяли в кольцо «зеленую зону» Багдада и закрыли все въезды в нее», – передает ТАСС сообщение телеканала Sky […]
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