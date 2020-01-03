В новогоднюю ночь Максим Галкин с сыном смотрел концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин пояснил о том, как встретил Новый год. Оказалось, в ночь на 1 января 2020 года он вместе с сыном смотрел концерт Аллы Пугачевой.
Соответствующую публикацию известный юморист разместил на странице своего аккаунта в соцсети Instagram. Как видно из поста пародиста, он и 6-летний Гарри провели новогоднюю ночь с пользой, отказавшись от просмотра каких-либо праздничных шоу вроде «Голубого огонька».
Новогодним развлечением для главных мужчин Аллы Пугачевой стало ее выступление в «Том самом концерте». Мероприятие прошло еще в апреле 2019 года и было посвящено юбилею легенды советской и российской эстрады. В декабре же съемки шоу показали в виде фильма в кинотеатрах страны.
В новогоднюю же пору звездное семейство решило вспомнить о памятном событии и снова просмотреть кадры с участием Аллы Борисовны. На видеоролике, выложенном в сеть Максимом Галкиным, маленький Гарри, расположившись прямо на полу, с интересом смотрит концертное шоу мамы. Фолловеры страницы шоумена оценили публикацию, за короткое время она набрала множество комментариев и перепостов, а также отметок «Нравится».
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