В новогоднюю ночь Максим Галкин с сыном смотрел концерт Аллы Пугачевой

Максим Галкин пояснил о том, как встретил Новый год. Оказалось, в ночь на 1 января 2020 года он вместе с сыном смотрел концерт Аллы Пугачевой.

Соответствующую публикацию известный юморист разместил на странице своего аккаунта в соцсети Instagram. Как видно из поста пародиста, он и 6-летний Гарри провели новогоднюю ночь с пользой, отказавшись от просмотра каких-либо праздничных шоу вроде «Голубого огонька».

Новогодним развлечением для главных мужчин Аллы Пугачевой стало ее выступление в «Том самом концерте». Мероприятие прошло еще в апреле 2019 года и было посвящено юбилею легенды советской и российской эстрады. В декабре же съемки шоу показали в виде фильма в кинотеатрах страны.

В новогоднюю же пору звездное семейство решило вспомнить о памятном событии и снова просмотреть кадры с участием Аллы Борисовны. На видеоролике, выложенном в сеть Максимом Галкиным, маленький Гарри, расположившись прямо на полу, с интересом смотрит концертное шоу мамы. Фолловеры страницы шоумена оценили публикацию, за короткое время она набрала множество комментариев и перепостов, а также отметок «Нравится».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: После гибели в результате ракетного удара главы иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения страны Абу Махди аль-Мухандиса иракские силовики окружили «зеленую зону» Багдада, где располагается американское посольство. «Подразделения иракского антитеррористического подразделения и иракской армии взяли в кольцо «зеленую зону» Багдада и закрыли все въезды в нее», – передает ТАСС сообщение телеканала Sky […]