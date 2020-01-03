В Сенате США увидели угрозу начала войны из-за убийства иранского генерала

Убийство иранского главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, который «был врагом Соединенных Штатов», может спровоцировать войну в регионе, сообщил американский сенатор от Демократической партии Крис Мерфи.
«Действительно ли, как сообщается в репортажах, Америка только что убила без какого-либо разрешения Конгресса второго человека в иранской власти и тем самым сознательно начала потенциально крупную региональную войну?» – задается вопросом Мерфи на своей странице в Twitter.
Ранее в пятницу телеканал Sky News Arabia сообщил о гибели Сулеймани и заместителя главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного удара в районе аэропорта Багдада.
Тегеран подтвердил гибель Сулеймани. В Пентагоне сообщили, что в настоящее время ждут анализа ДНК, но ожидают, что его результаты «с высокой степенью вероятности» подтвердят гибель указанных лиц.
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Последнее: Убийство иранского главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, который «был врагом Соединенных Штатов», может спровоцировать войну в регионе, сообщил американский сенатор от Демократической партии Крис Мерфи. «Действительно ли, как сообщается в репортажах, Америка только что убила без какого-либо разрешения Конгресса второго человека в иранской власти и тем самым сознательно начала […]
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