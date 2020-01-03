Наука: МРТ-скан головы мопса привлёк внимание к этическим проблемам селекции ради красоты

Когда дело доходит до выбора наших «меньших братьев», многие предпочитают мило выглядящие породы. Но есть одна проблема — животные, специально выведенные для того, чтобы выглядеть забавно, часто имеют проблемы со здоровьем.

Например, у котов породы манчкин, которые выглядят смешно из-за коротких ног, часто бывают проблемы с сердцем, а у мопсов — проблемы с дыханием. К этим рукотворным проблемам привлёк внимание набравший недавно популярность в интернете МРТ-снимок головы мопса. Энди Рихтер (Andy Richter), актёр и юморист, недавно опубликовал в Твиттере такую картинку с надписью «Мопс моего друга сходил к ветеринару». Твит собрал порядка 130.000 лайков.



На МРТ-снимке изображён срез головы на уровне глаз, и он выглядит, мягко сказать, довольно странно. Многие, тем не менее, прокомментировали, что картинка — очень милая, хоть и ужасающая, другие же посочувствовали бедному мопсу по поводу такой вычурной структуры головы, из-за которой у того много проблем.

В это сложно поверить, но да, мопсы — это собаки, то есть, произошли от волков. Но они — сама противоположность волков. Их глаза практически вываливаются из глазниц, нос у них — абсолютно плоский, а язык не помещается полностью во рту, поэтому часто высунут. Эту форму породе придали годы селекции.

Несмотря на то, что люди считают этих собачек милыми, это не то, какими собаки должны быть. Собак, как и любых других домашних животных, хотелось бы видеть здоровыми, а не страдающими от врождённых качеств. Проблемы со здоровьем из-за внешности подвергают собак пожизненным страданиям. Когда-нибудь замечали, как мопсы фыркают и хрипят? А ведь помимо проблем с дыханием, у них их ещё целый букет: из-за изобилия кожи вокруг глаз у них проблемы со зрением; у них часто бывают проблемы с коленными чашечками, которые требуют хирургического вмешательства; животное склонно к аллергиям, эпилепсии, недостаточности кровоснабжения головного мозга, проблемам со спиной и трудностям с деторождением.

Некоторые ветеринары ранее призывали запретить мопсов и бульдогов, утверждая, что селекция этих пород была неэтичной.

Следует это иметь это в виду при заведении собаки — вряд ли вы захотите питомца, который будет всю жизнь страдать.

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