Anker выпустил первую в мире внешнюю вспышку MFi для новых iPhone

Компания, являющаяся производителем аксессуаров для смартфонов, планирует представить внешнюю вспышку MFi. Она предназначена для подключения к iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max через Lightning.

Внешняя вспышка будет автоматически подключаться к гаджету, а срабатывать она будет при включении камеры или сторонних приложений для съемки фото и видео. Заряда аксессуара хватит на 10 000 снимков. В комплект поставки входит съёмный диффузор. Разработчики обещают, что внешняя вспышка Anker может в два раза увеличить дальность действия и в четыре раза увеличить яркость по сравнению со встроенной вспышкой iPhone.

Продажи внешней вспышки для iPhone должны стартовать уже в следующем месяце, а цена стартует с отметки в 50 долларов.

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