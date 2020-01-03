В Багдаде убит командующий спецназа «Аль-Кудс» КСИР Ирана Касем Сулеймани

Командующий спецслужбы «Аль-Кудс» иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Касем Сулеймани и заместитель главы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада, сообщил телеканал Sky News Arabia.
По данным телеканала, погибшие высокопоставленные военные находились в колонне автомобилей, по которым была нанесена серия ракетных ударов, передает ТАСС.
При этом, по словам представителя иракского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», среди погибших пятеро были членами организации, еще двое – «гостями, прибывшими в багдадский аэропорт».
Батальон «Аль-Кудс» – одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего – генерала Касема Сулеймани. Представители администрации президента США Дональда Трампа заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.
Силы народной мобилизации («Аль-Хашд аш-Шааби») – коалиция, состоящая из шиитских, езидских и христианских милиций, сражающихся на стороне иракского правительства против боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».
Источники в американской администрации подтвердили Reuters, что Соединенные Штаты нанесли удары по двум связанным с Ираном целям в Багдаде.
По данным источника Agence France-Presse в иракских силах безопасности, в результате ракетного обстрела аэропорта Багдада погибли по меньшей мере восемь человек.
«Три ракеты упали в районе международного аэропорта Багдада рядом с грузовым терминалом, взорвав две машины», – цитирует AFP заявление иракских военных. По их информации, обстрелы были направлены против колонны шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби».
Ранее сообщалось, что ракетному обстрелу подвергся аэропорт Багдада.
Напомним, 29 декабря США нанесли удары по союзникам Башара Асада в Сирии и Ираке. После этого 31 декабря сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде, в итоге посол США в Багдаде «покинул Ирак в неизвестном направлении».
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нападении на американское посольство в Ираке, пообещав наказать Тегеран за гибель людей и причиненный ущерб. В ответ Иран пригрозил «нанести тяжелый удар тому, кто будет угрожать иранским интересам».
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Последнее: После гибели в результате ракетного удара главы иранского спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани и замглавы шиитского ополчения страны Абу Махди аль-Мухандиса иракские силовики окружили «зеленую зону» Багдада, где располагается американское посольство. «Подразделения иракского антитеррористического подразделения и иракской армии взяли в кольцо «зеленую зону» Багдада и закрыли все въезды в нее», – передает ТАСС сообщение телеканала Sky […]
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