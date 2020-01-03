Венесуэла решила продавать нефть и золото за криптовалюту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении Боливарианской Республики продавать нефть и часть добываемого золота за национальную криптовалюту петро.

По словам Мадуро, «пробное использование [петро] проходит успешно», передает ТАСС.

Так, правительство Венесуэлы успешно внедряет криптовалюту в повседневную жизнь граждан Боливарианской Республики. В декабре власти республики перечислили приуроченные к новогодним праздникам пособия пенсионерам и госслужащим в петро.

«Мы будем продавать венесуэльскую нефть за петро, мы уже продаем за петро венесуэльское железо и сталь. У нас уже есть подписанные контракты на продажу нефти, стали, железа и алюминия, и мы будем продавать часть добываемого золота в петро», – приводит слова Мадуро издание El Nacional.

Напомним, в августе 2018 года в Венесуэле начали ходить две валюты – боливар и криптовалюта «петро», стоимость которой приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти. В мае 2019 года Венесуэла захотела перейти на расчеты с Россией в рублях.





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