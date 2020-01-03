Мнение: Памяти погибших в 2019 году

В дополнение к официальной статистике https://colonelcassad.livejournal.com/5536399.html потерь ВСУ и ЛДНР за 2019-й.

Лица тех, кто скрывается за сухими цифрами потерь.

Мир праху защитников Донбасса.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: В дополнение к официальной статистике https://colonelcassad.livejournal.com/5536399.html потерь ВСУ и ЛДНР за 2019-й.Лица тех, кто скрывается за сухими цифрами потерь. Мир праху защитников Донбасса. Источник: Colonel Cassad