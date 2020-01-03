Мнение: Письмо: «Живу как на пороховой бочке»

Это уже четвертое письмо автора.

Она все время ходит по одному кругу. У нее есть штурманский план, чего ее мужчина ей должен. Этот план мужчина реализовывать не хочет, она бесится, они расходятся. Потом он хочет вернуться и она этому рада, но каждый раз думает, что он будет реализовывать ее штурманский план. Он опять не хочет, она снова бесится.

В этом письме она уже пришла к выводу, что надо окончательно расставаться.

Расставайтесь, автор. Только следующий мужчина тоже не будет воплощать ваш штурманский план. Никто не будет.

seven_wind

Добрый день, уважаемая Эволюция.

С Новым годом Вас! Радости и удачи!

Искренне благодарю Вас за разбор моего последнего письма:

https://evo-lutio.livejournal.com/821891.html

Прошел почти год, много воды утекло…

У нас сильные адреналовые качели от все зашибись до все задолбало и надо разбегаться. Я готова уходить из отношений каждый день, но не ухожу.

(Что такое «адреналовые качели» я не знаю. Но любые эмоциональные качели — это когда качается ваша корона. Других качелей не бывает)

За это время постаралась выстроить отношения с его мамой, нормально получается с сыном. Самое сложное — это его дочь. Ну и он тоже не подарок.

Буду очень признательна Вам за разбор.

Мы живем вместе, С. взял на себя большую часть расходов (аренда, бензин, продукты), кроме трат на моего сына и моих трат на себя. У нас съемное жилье. Я вкладываю часть в совместный отпуск, плачу коммуналку, покупаю продукты, посуду, иногда технику. С. денег не дает, если что-то нужно — надо просить, может выделить, если не забудет. Сам не предложит что-то купить, не щедрый.

(Сын ее живет вместе с ними, но она считает, что он не пользуется жильем, продуктами, отпусками, которые оплачивает С. и она содержит сына и себя сама. Если вы все время следите жадными глазками, щедры ли с вами, с вами никто никогда не будет щедр. Никто ничего не будет вам давать, если вы считаете это его долгом)

С. часто предлагает вместе смотреть дом или квартиру на покупку, долго не говорил как именно хочет, чтобы мы вместе купили или он сам будет. Каждый раз под настроение. Иногда говорит, что сам куплю, иногда, давай вместе.

Речь о замужестве не идет. Развелся, но не забрал документы из суда и не отвез в РАГС.

(Отношения конфликтные, она собирается уйти, но одновременно хочет, чтобы он женился и купил совместный дом. Эта женщина все время хочет взаимоисключающих вещей, поэтому и дальше будет топтаться на одном месте)

Меня очень огорчает, что он относится к сыну как к мебели. Никогда не зайдет поиграть с ним, не предложит ему что-то вместе сделать, не привлечет к какой-то деятельности. Не спросит, нужно ли ему что-то купить.

(Он бросил двух своих детей и поэтому ему сложно отдавать свободное время ее ребенку. Тем более под ее щипцами и под постоянным подсчетом ее, сколько он любви и щедрости проявил к ее сыну)

Часто говорит мне, что ревнует к сыну меня. Что я уделяю ребенку внимание, когда он так нуждается в моем тепле и внимании. Мне грустно и больно это слышать, ведь сыну всего 6,5. Объясняю, но все равно требует больше. Если сплю с сыном (он иногда просит поспать в его комнате) обычно у нас с С. охлаждение на пару дней.

(Ну если жена спит в кровати шестилетнего сына, все мужья не слишком довольны и не одобряют это, даже если это их родной сын)

При этом требовательно просит, чтобы я выстраивала отношения с его детьми, любит, чтобы я вместе с ними ездила на выходных куда-то. Его сын реагирует нормально, дочь очень ревнует и сердится. Я много раз ему объясняла, что пока похоже не нужно, это время детей, он видит их редко (раз в неделю и без особого энтузиазма), они скучают и хотят видеть его, а не меня. Сердится и обижается.

(Конечно он обижается, ведь он живет с ее сыном, а она не хочет проводить время с его детьми. Но женщины всегда считают, что их дети — общие, а вот его дети — только его)

Итог обычно один — я высаженная после этих встреч, дочь смотрит на меня зверем, с сыном все хорошо… Иногда дети приезжают к нам, готовим что-то, они играют с моим сыном. Малая очень не простая, постоянные капризы и истерики по каждому поводу, крики. Долго думала, что я не смогла найти подход, пока не узнала, что от нее стонет вся семья.

(Ну и куда ее теперь деть, такую капризную? Бабайке отдать? Это его дочь. Отцам особенно сложно бросать дочерей)

Много ссор из-за его ревности и чем дальше, тем больше. Работаем вместе и если кто-то приветливо обращается или шутит со мной — коллектив преимущественно мужской, то дома ждет скандал. Я перестала шутить с коллегами при нем, стараюсь не пересекаться возле кофемашины. На корпоративе не разрешил коллеге танцевать со мной, сидел весь вечер возле меня и следил, с кем общаюсь и что делаю. Потом в конце вечера обнял и высказал, что была холодна с ним, что ему не хватало моего внимания и тепла. Я стараюсь не афишировать при коллегах наши отношения, хоть все и знают о том, что мы вместе.

(Она хочет свободно флиртовать у него на глазах и танцевать в обнимку с другими мужчинами)

Среди недели попросила побыть с сыном пару часов, подруга пригласила на балет. Набрал трижды, а потом попросил приехать пораньше, так как он очень захотел поехать в этот день к детям. Попросила поехать в другой день, удивилась, поругались. Была в шоке, ушла с антракта и приехала домой. К детям так и не поехал, был скандал, что ушла раньше и устроила саботаж. Больше не прошу посидеть с сыном, перекрывает бывший муж или сама. Его это устраивает.

(Автор как ябеда собрала все его провинности в анти-шкатулку и перебирает, чтобы мотивировать себя на расставание)

Дома ничего не хочет делать, обо всем надо много раз просить и это не факт, что сделает. Если глажу против шерсти — дома скандалы и террор по неделе. Сам не мирится, только если я иду на мировую, рассказывает как была не права и что так нельзя себя с ним вести.

Чувствую, что клетка становится все теснее и воздуха все меньше.

(Автор, нет никакой клетки. Он и сам, наверное, томится. Никто вас не держит, зря вы выдумываете, что он заинтересован в отношениях больше вас)

Какая-то странная довлеющая любовь без права на свободу и на легкость.

Я поняла в какой-то момент, что боюсь его. Говорить о том, что мне нужно больше помощи нельзя, после моего недовольства тем, что ничего не делает, у нас скандалы и молчание. Если я неласкова и не подстраиваюсь, то дома тоже сложно.

(Она хочет, чтобы после ее претензий дома был мир и любовь. Чтобы он был шелковый. И она рвется разойтись с ним, чтобы его наказать)

Говорит после того, как остынет, что быт не любит, ответственность не любит, поэтому и детей совместных не хочет. Его дети тоже предоставлены по большей мере сами себе.

(Так он живет с автором и ее сыном)

Нравится свободная жизнь, не обремененная проблемами и лишними сложностями. Но если я хочу ребенка, он готов, но ребенок будет на мне, ему особо не нужно. Он мечтает снова уехать в какую-то теплую страну и катать там людей. Просит меня поехать вместе и сына оставить бывшему мужу на это время.

(Все очень плохо, ноет автор, но ребенка от него все равно хочет и замуж тоже. Бабы, вы дуры что ли? Или врушки? Сил нет читать вот это «видеть его не могу, когда уже он на мне женится?»)

Мне каждый раз грустно это слышать. Получается, семья, дети и быт нужны мне. Он любит легкость, а это все сложно и сродни подвигу. А хочу его этим всем обременить. Несправедливо…

Когда говорю о том, что мы очень разные и хотим разного, убеждает в том, что очень любит и не отпустит и не хочет отпускать, как ему хорошо и как он счастлив со мной. Но обычно это длится недолго — до моей очередной просьбы о помощи в быту или недовольства от его ничегонеделанья.

(В шкатулке у нее лежат его заверения в любви вытянутые ее щипцами «тебе плохо со мной»)

Если ссоримся дома, может мстить по работе — обесценить при коллегах мою работу, нивелировать мой вклад в проект. Был скандал на эту тему и не один. Делает вид, что не понимает, позиция «А чо такого».

Ищу новую работу, из отношений с ним нужно уходить, но каждый мой уход бил по мне сильно. Он приходил мириться и просил за все прощение, убеждал, что я сделала проблему на ровном месте, не ценю ничего хорошего, что он делает, что я неблагодарная.

(«Сильно бил», потому что она сама жалела, что расстались и еле-еле дожидалась его приглашения назад)

Я живу с ним как на пороховой бочке и нет никакого покоя.

И самое обидное, что в каждой ссоре выглядит так, что я агрессор и нападаю на него. От этой несправедливости еще хуже.

(Автору очень важно, как все выглядит. Она хочет влезть в голову мужчине и заставить его считать, что виноват он. Этим она и занимается который год. Пытается доказать ему, что он не прав)

Уважаемая Эволюция, что со мной не так?

(Вы ужасный нытик, все письмо только жалуетесь на мужика, которого сами тянули в отношения и требовали у него развода с женой)

Как мне вести себя?

Как можно правильно выстроить линию поведения при уходе, чтобы было спокойно?

(Никак. Спокойно будет на том свете. А на этом любой разрыв отношений сопровождается конфликтом. Чувствовать себя уверенно в конфликте может только человек без короны. А ваша корона все время шатается и вас качает туда-сюда. Ничего с этим не сделаешь. Расставайтесь уж как получится. Из некрасивой истории красиво не выйдешь, а история получилась некрасивая, потому что претензий у вас — целый вагон)

с уважением и благодарностью к Вам.

Источник: Эволюция

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Это уже четвертое письмо автора. Она все время ходит по одному кругу. У нее есть штурманский план, чего ее мужчина ей должен. Этот план мужчина реализовывать не хочет, она бесится, они расходятся. Потом он хочет вернуться и она этому рада, но каждый раз думает, что он будет реализовывать ее штурманский план. Он опять не хочет, […]