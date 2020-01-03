Анастасия Волочкова ответила хейтерам обнаженным снимком из Таиланда

Известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз ответила хейтерам обнаженным снимком. Звезда на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, где она сидит на кровати в номере в отеле.

Образ Анастасия Волочкова дополнила кепкой капитана, а в описании отметила, что только те, кто не может оценить достижения другого человека, оставляют в адрес последнего негативные комментарии и пытаются «задеть за живое».

«Какое же это счастье-находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни. Но они считают возможным судачить, осуждать и изливать завистливую желчь, не имея при этом возможностей позволить себе то, что позволяем мы. Это низость и ущербность. Не обращайте внимания, как делаю это я. Желаю вам радости и пребывания в любви и свободе, как поступаю я. Я утопаю в море счастья! И с вами делюсь позитивными эмоциями. Достойные-оценят И никто не имеет права давать наставления, в чем нам плавать в море и отдыхать на яхтах! Это мы решим. Важно, чтобы было с кем! А у меня всегда есть с кем», — отметила знаменитость.

Тем не менее, поклонники в комментариях посоветовали Анастасии Волочковой не рассказывать о своем счастье на всю страну, а хранит его от глаз завистников. Также нашлись и те, кто отметил, что у знаменитости есть дочь, которой нужен пример.

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Последнее: Известная балерина Анастасия Волочкова в очередной раз ответила хейтерам обнаженным снимком. Звезда на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, где она сидит на кровати в номере в отеле. Образ Анастасия Волочкова дополнила кепкой капитана, а в описании отметила, что только те, кто не может оценить достижения другого человека, оставляют в адрес последнего негативные комментарии и […]