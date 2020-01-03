Позиции сирийской армии на юге Идлиба подверглись атакам боевиков

03.01.2020, 3:58, Новости дня

Военнослужащие сирийской армии дали отпор бандформированиям, попытавшимся вернуть под контроль утраченные ими позиции на юго-востоке провинции Идлиб, передает SANA.

По поступающей информации, бои возобновились на подступах к городу Маарет-Нааман, где находится форпост террористов из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра». Боевики воспользовались плохими погодными условиями и предприняли вооруженную вылазку в районе населенных пунктов Эт-Тах и Джирджаназ, передает ТАСС.

Кроме того, сирийским войскам удалось отбить атаку боевиков и отбросить противника с линии фронта Абу-Духур – Саракиб.

По сведениям SANA, в ходе оборонительных боев правительственные силы нанесли ощутимые потери противнику и уничтожили три заминированные машины.

Накануне засевшие в Идлибе боевики обстреляли 15 населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Напомним, 24 декабря Генштаб вооруженных сил Сирии объявил об освобождении с 19 декабря от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. 31 декабря сирийская армия приостановила наступление в Идлибе из-за сильных дождей.



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Последнее: Военнослужащие сирийской армии дали отпор бандформированиям, попытавшимся вернуть под контроль утраченные ими позиции на юго-востоке провинции Идлиб, передает SANA. По поступающей информации, бои возобновились на подступах к городу Маарет-Нааман, где находится форпост террористов из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра». Боевики воспользовались плохими погодными условиями и предприняли вооруженную вылазку в районе населенных пунктов Эт-Тах и […]

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