Позиции сирийской армии на юге Идлиба подверглись атакам боевиков

Военнослужащие сирийской армии дали отпор бандформированиям, попытавшимся вернуть под контроль утраченные ими позиции на юго-востоке провинции Идлиб, передает SANA.
По поступающей информации, бои возобновились на подступах к городу Маарет-Нааман, где находится форпост террористов из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра». Боевики воспользовались плохими погодными условиями и предприняли вооруженную вылазку в районе населенных пунктов Эт-Тах и Джирджаназ, передает ТАСС.
Кроме того, сирийским войскам удалось отбить атаку боевиков и отбросить противника с линии фронта Абу-Духур – Саракиб.
По сведениям SANA, в ходе оборонительных боев правительственные силы нанесли ощутимые потери противнику и уничтожили три заминированные машины.
Накануне засевшие в Идлибе боевики обстреляли 15 населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.
Напомним, 24 декабря Генштаб вооруженных сил Сирии объявил об освобождении с 19 декабря от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. 31 декабря сирийская армия приостановила наступление в Идлибе из-за сильных дождей.
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Последнее: Военнослужащие сирийской армии дали отпор бандформированиям, попытавшимся вернуть под контроль утраченные ими позиции на юго-востоке провинции Идлиб, передает SANA. По поступающей информации, бои возобновились на подступах к городу Маарет-Нааман, где находится форпост террористов из запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра». Боевики воспользовались плохими погодными условиями и предприняли вооруженную вылазку в районе населенных пунктов Эт-Тах и […]
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