Мнение: О появлении реальных хозяев Америки

Ещё лет 20-25 тому назад подобное мерещилось только фантастам. Лет 10-15 назад вслух начали выражать глубокую озабоченность некоторое профессионалы, но их никто не слушал тогда. Теперь, наверное, уже поздно. Джинн выпущен из бутылки.

В общем, это стало уже свершившимся фактом. #Америка захвачена… роботами.

К счастью, ещё не вся. Но в очень важной своей части. Вот иллюстрация, чтобы оказалось понятнее, о чём речь.

Итак, объём акций, находящихся под управлением роботов, уже существенно превысил объём акций под управлением людей и достиг показателя минимум 35%. То есть, заметно больше трети всего акционерного капитала #США находится под контролем машин.

Кажется, что это не много. Но 15% акционерного капитала – это, по сути, казначейские акции, находящиеся на балансе самих компаний. Они не торгуются на открытом рынке. А ещё 25% контролируются преимущественно теми, кто исповедуют стратегию «купил и держи» – правительственными агентами, страховыми фирмами, иностранными совладельцами, которые купили именно доли участия, а не просто ценные бумаги для перепродажи и т.п. стратегическими инвесторами. Таким образом, больше половины сравнительно ликвидной части крупнейшего в мире фондового рынка управляется компьютерами.

Тут надо ещё учитывать, что Соединённые Штаты – это страна преимущественно акционерного капитала, а не банковского. Соответственно тот, кто контролирует #акции, контролирует и сами фирмы. Конечно, роботы-управляющие всё ещё страшно далеки от того, чтобы использовать свои пакеты для голосования на собраниях акционеров и выдвижения кандидатов в советы директоров. Но они уже обладают достаточной властью, чтобы управлять курсами бумаг того или иного эмитента, а значит, влиять на его возможности по привлечению финансирования, да и на #бизнес тоже.

И это лишь часть возможного. Гипотетически, роботы могут манипулировать стоимостью активов своих подконтрольных фондов. А от этого зависят страховые компании и пенсионные планы. И социальная атмосфера в стране зависит тоже.

Конечно, роботы-управляющие пока ещё не объединились в свой «Скайнет», чтобы координировать свои стратегии. Это обнадёживает, но не сильно. Потому что эволюция искусственного интеллекта на финансовом рынке движется в этом направлении, а вытеснение людей из таких сфер, как журналистика или планирование откроет для него новые возможности. Намного более мощные, чем если бы такая сеть захватила Пентагон.

Представляете, что тогда сотворит самосоздавшийся «Скайнет» с корпоративной и финансовой Америкой?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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