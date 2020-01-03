Несовершеннолетний попал в ДТП под Киевом. В 100 метрах от авто нашли тело погибшей девушки

03.01.2020, 3:30, Новости дня

Утром 1 января на дороге между селами Сеньковка и Горобиевка в Киевской области произошло ДТП с участием автомобиля, за рулем которого находился несовершеннолетний, информирует пресс-служба полиции региона. 

«Авария произошла около 6 часов утра. 17-летний парень, не имея водительского удостоверения, сел за руль автомобиля Peugeot, чтобы отвезти девушек. Автомобиль он взял без ведома родителей, которых в то время не было дома», – сказано в релизе. 

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, 14-летняя пассажирка пострадала. Ее госпитализировали. 

«В это время в полицию также поступило сообщение о том, что в селе Горобеевка ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка. Во время поисковых мероприятий полиция выяснила, что видели ее в последний раз в селе в 6 утра. Тело девочки, которую разыскивали, в дальнейшем нашли в сотне метров от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями», – заявили правоохранители. 

В полиции подчеркнули, что пока не известно, каким образом тело погибшей девочки оказалось вдали от места ДТП. 

Несовершеннолетнего водителя задержали, автомобиль изяли как вещественное доказательство. 

«Юноша находился за рулем с явными признаками опьянения, однако он отказался от освидетельствования. У него в медицинских условиях взята кровь на содержание алкоголя», – добавили в полиции. 

Угловное производство октрыто по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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