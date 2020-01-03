В районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за затопления

На территории Охотского района Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за затопления. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

От затопления пострадали три населенных пункта в районе. В частности, в поселке Морской было подтоплено 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в поселке Новая Иня — один жилой дом и одна придомовая территория, в поселке Охотск вода зашла на часть территории морского порта и пяти улиц. Сейчас вода ушла, погибших и пострадавших нет.

В Охотске создали пункт временного размещения вместимостью 300 человек, отметили в администрации района. Сейчас в населенном пункте идут аварийно-восстановительные работы. Люди пока решили жить у родственников, только один человек захотел переселиться в общежитие поселка Булгин.

В прошлом году в Хабаровском крае было крупное наводнение, вода не уходила в течение нескольких месяцев. Всего, по подсчетам властей, пострадали более тысячи домов, а ущерб региону составил более 1,8 млрд рублей.

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Источник: Новая газета

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