Юлия Высоцкая о своих секретах здоровья: «Я не отказываюсь от шоколада и хорошего вина»

Отечественная актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая в одном из недавних интервью пояснила о своих секретах здоровья. Супруга Андрея Кончаловского придерживается правильного питания, но при этом считает, что не стоит отказываться от некоторых продуктов, к примеру, от хорошего вина и шоколада.
Юлия Высоцкая в 46 лет имеет стройную фигуру и выглядит гораздо моложе «паспортных данных». Артистка приветствует ЗОЖ, но при этом не понимает полного отказа приверженцев данного образа жизни от продуктов с глютеном и лактозой. Так, Высоцкая не исключает из рациона качественные макаронные изделия, хлеб и «молочку». В её меню входит много клетчатки – крупы, овощи, отруби, а также жирная рыба, сыры, сливочное масло. Кроме того, ведущая кулинарного шоу заметила, что иногда можно себе позволять и некоторые «вредности» — круассаны, хлеб, вино. Если употреблять эти продукты не регулярно, то и особого вреда фигуре они не принесут.
Супруга Кончаловского также рассказала, что практически не употребляет в пищу животный белок, однако не отказывается при этом от той же рыбы или яиц. Относительно питания у Юлии Высоцкой сформировалась некая собственная философия, которой она с удовольствием делится с близкими и поклонниками.
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