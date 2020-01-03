Мнение: Вторжение

Парламент Турции принял большинством голосов 325 против 184 решение о вооруженной интервенции в Ливию. Формальный повод — оказание военной помощи "законному" правительству Ливии в борьбе против международных террористов Халифы Хафтара и иностранных наемников из Судана и России. В реальности, конечно, речь идет о создании контроля над зоной строительства перспективного газопровода из Восточного Средиземноморья в южную Европу.
Любопытно, что ситуация абсолютно аналогична российскому военному вторжению в Сирию. Формальная причина — борьба с некими международными террористами, хотя в реальности речь, конечно, шла о вмешательстве в чужую гражданскую войну. Причиной российского вторжения также стало участие в газовой войне за европейский рынок, и воевала Россиия именно с Турцией. И проиграла — практически сразу после вторжения.
Вопрос теперь лишь в одном — постараются ли кремлевские отомстить Эрдогану за поражение в Сирии. Или у них не хватит ресурса или решимости. На мой взгляд, не хватит — и того, и другого. Но посмотрим.
Источник: Эль Мюрид
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Последнее: Парламент Турции принял большинством голосов 325 против 184 решение о вооруженной интервенции в Ливию. Формальный повод — оказание военной помощи "законному" правительству Ливии в борьбе против международных террористов Халифы Хафтара и иностранных наемников из Судана и России. В реальности, конечно, речь идет о создании контроля над зоной строительства перспективного газопровода из Восточного Средиземноморья в южную […]
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