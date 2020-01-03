«Красивая зараза»: Асмус с бокалом поразила внешним видом

Кристина Асмус устроила импровизированную фотосессию. Знаменитость

позировала на лестнице с бокалом шампанского. Она была облачена в

персиковое платье с прозрачными рукавами и подолом.

«С Новым годом!! Здоровья вам и вашим родным! И кайфового

нам всем года!! Берегите себя», – написала Кристина Асмус в личном «Инстаграм».

Поклонники не могли пройти мимо невероятно привлекательной

супруги комедианта. Комментарии под фотографией артистки, заполонили ответные поздравления

и комплименты.

«Красивая зараза🤩 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.

ред.)», «Кристина, выглядишь супер! 😍🔥», «Очень красивая нежная😍😘», «Очень красивая нежная😍😘», «Ой! Какое красивое платье! И

Вы конечно тоже🌹🌹🌹🌹», – писали Кристине Асмус.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 1 Янв 2020 в 8:49 PST

Отметим,

что внешний вид артистки хвалят не только обыватели, но и эксперты. Историк

моды и ведущий шоу на Первом канале «Модный приговор» Александр Васильев

считает, что жена Харламова всегда одета со вкусом.

«Посмотрите на ее образы на красных дорожках, в жизни. Она

выглядит как скоромная девушка из хорошей семьи, воспитанная и добропорядочная.

В ее гардеробе нет даже намека на эротику, никакого вульгарного привкуса – нет

откровенных декольте, разрезов и прозрачных нарядов». – высказался о стиле

Кристины Асмус историк моды.

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Последнее: Кристина Асмус устроила импровизированную фотосессию. Знаменитость позировала на лестнице с бокалом шампанского. Она была облачена в персиковое платье с прозрачными рукавами и подолом. «С Новым годом!! Здоровья вам и вашим родным! И кайфового нам всем года!! Берегите себя», – написала Кристина Асмус в личном «Инстаграм». Поклонники не могли пройти мимо невероятно привлекательной супруги комедианта. Комментарии […]