Мнение: Уничтожение БПЛА «Vestel Karayel»

03.01.2020, 2:40, Разное

Хуситы объявившие о том, что 2020-й год станет "годом ПВО", не стали долго тянуть и завалили БПЛА "VESTEL KARAYEL". Машина была сбита вечером 30 декабря в районе Ходейды, где войскам хуситов противостоят объединенные силы Тарика Салеха, отряды наемников и эмиратчики.

Надо понимать, свежие поставки средств ПВО из Ирана дают о себе знать.

И еще касательно потерь авиации.
На LostArmour помимо потерь различной бронетехники на различных театрах военных действий, есть еще и аналогичный раздел посвященный потерям боевых самолетов и вертолетов в текущих локальных конфликтах.
Из свежего:


Обломки вертолета UH-60M, на котором вчера разбился глава Генштаба Тайваня.


Фрагмент сбитого хуситами БПЛА.


Еще один разбившийся UA-60A. Упал 13 декабря в Минессоте.

Смотреть раздел с потерями можно здесь https://lostarmour.info/aflosses/

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Хуситы объявившие о том, что 2020-й год станет "годом ПВО", не стали долго тянуть и завалили БПЛА "VESTEL KARAYEL". Машина была сбита вечером 30 декабря в районе Ходейды, где войскам хуситов противостоят объединенные силы Тарика Салеха, отряды наемников и эмиратчики. Надо понимать, свежие поставки средств ПВО из Ирана дают о себе знать. И еще касательно потерь […]

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