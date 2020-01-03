Xiaomi представит Amazfit Bip S и TWS-наушники на CES 2020

Компания Huami в текущем году планирует представить свои новые гаджеты. Бренд принадлежит известному разработчику Xiaomi, а на выставке разработчики хотят продемонстрировать публике новые смарт-часы Amazit Bip S и свои первые TWS-наушники, рекламный постер разместили в аккаунте в Twitter.

Умные часы Amazfit Bip S получат увеличенный аккумулятор и более высокую производительность. Гаджет будет легче в сравнении с предшественником, отметили инженеры. Особенностями часов, как и ранее, станут квадратный корпус с изогнутыми углами и круглая кнопка с правой стороны. Новые часы будут совместимы с 22-мм ремешками оригинальных Bip.

Беспроводные TWS-наушники показаны в виде вкладышей с глянцевой поверхностью и сменными амбушюрами из силикона. Подробности технических характеристик новинки станут известны перед презентацией.

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