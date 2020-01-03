Мнение: Путин как всегда всех сделал. Причем дважды. Во-первых хейтеры не смогли…

Владимир Круглов
…просчитать его очередное Новогоднее поздравление и обращение к Россиянам.
Владимир Владимирович в очередной раз показал всем, что у него есть чуйка. Путин всегда знает, где, что и когда сказать. Мне иногда кажется, что Владимиру Владимировичу Кто — то подсказывает Свыше.
По сути что произошло?
Все Хейтеры сети корябали статейки, постили картинки, в которых уверяли, что Путин снова скажет дежурные фразы:
«прошедший год для России был сложный» или «Мы пережили сложны год». Он у поминал подобные фразы довольно часто. Особенно в первые годы президентства и после 2014-го. Года реально было сложные.
А в канун 2020, взял и ни чего подобного не сказал.
Более того, это был посыл в будущее. Речь шла о развитии страны. Пережили сложные времена, накопили задел, пора его реализовывать.
Зная нытьё хейтерев, кайфанул когда он их обломал. Представляю сколько было заготовлено статей с картинками, которые пришлось выкинуть в мусор.
После чего хейтеры прикинули и ломанулись считать лайки и дезлайки на ютубе.
Считаю зря их скрыли.
Фишка в том, что нормальные люди праздновали встречу Нового Года со своими друзьями, семьями, в приятных компаниях. Смотрели поздравления по телевизору. Им вообще было плевать на лайки и дизлайки.
Нормальному человеку в голову не придёт, забивать подобной лабудой свои мысли во время праздника. В результате чего счётчик дизлайков, по сути перепись людей не способных найти себя в жизни. Либо элементарно завистников.
https://zen.yandex.ru/media/id…
Источник: Конт
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