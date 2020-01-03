Полина Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»

Певица Полина Гагарина назвала исполнителя, которого считает достойным победы в музыкальном шоу «Голос».
«Мой победитель – Ванька, спасибо тебе за потрясающие выступления! Ты настоящий артист, яркий, многогранный, харизматичный. Пусть «Голос» станет трамплином в твою большую артистическую жизнь!» – написала Гагарина в своем Instagram, сопроводив пост совместной фотографией с Ивом Набиевым.
Также она поблагодарила свою команду, которая помогала ей воплощать музыкальные задумки в шоу. «Ребята, спасибо за ваше время, профессионализм и талант!» – заключила певица.
Финал восьмого сезона шоу «Голос» прошел на Первом канале 1 января. Победителем стал Аскер Бербеков из команды Константина Меладзе, набравший более 66% голосов. Набиев, представлявший команду Гагариной, занял третье место.
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