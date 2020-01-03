Euronews — по оценкам экспертов, от полного «гендерного равенства» нас отделяют столетия

Согласно отчёту экспертов Всемирного экономического форума, в большинстве стран мира сохраняются заметные различия в перспективах для женщин и мужчин в ключевых сферах жизни, включая образование, здравоохранение, политику, экономику и карьерный рост. Чтобы устранить этот разрыв, даже прогрессивному европейскому обществу понадобится не меньше века, а бедным странам — ещё больше, передаёт Euronews.

Женщинам понадобится ещё около ста лет, чтобы добиться «гендерного равенства» с мужчинами. К такому выводу пришли специалисты швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум. В отчёте учёные проанализировали различия между полами в 153 странах.

СААДИЯ ЗАХИДИ, руководитель гендерных исследований при ВЭФ: На гендерное неравенство влияет ряд факторов. Один из них — это переоценка ролей в обществе, которая произойдёт в будущем. Пересмотреть нужно виды профессий, требуемые вакансии, доходы. На данный момент недостаточно женщин представлено в тех сферах, где заработная плата растёт быстрее всего.

Хотя женщины составляют большинство от тех, кто получает диплом о высшем образовании, в сфере «облачных вычислений» задействовано всего 12 процентов женщин. Что касается специалистов по искусственному интеллекту, там их 26 процентов, в инженерии — около 15 процентов. Таким образом, мы можем наблюдать достаточно большой гендерный разрыв в этих сферах.

Тем не менее, учёные отмечают и положительные тенденции: в этом году хоть и незначительно, но увеличилось количество женщин, занятых в политике — в сфере, которая часто считается мужской. В парламенте женщин теперь 25%, что на 1% больше, чем в прошлом году. А в министерствах — 21%, что на 2% больше.

Мировой рейтинг по гендерному равенству в этом году, как и в прошлом, возглавляет Исландия. Внизу списка — Пакистан, Ирак и Йемен.

Согласно исследованию, «практически полное равенство» достигнуто в здравоохранении и образовании. А вот что касается экономики, то здесь показатель снизился по сравнению с прошлым годом. Эксперты считают, что для глобального гендерного равенства в этой сфере понадобится ещё более 250 лет.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2019 года.

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