В Судане разбился Ан-12

2 января в Судане потерпел крушение самолет Ан-12, сообщает телеканал Al Arabiya.
Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета из аэропорта Эль-Генейны, столицы провинции Западный Дарфур.
Находившиеся на борту люди погибли. По данным телеканала, в самолете были местные чиновники, в частности трое судей.
Reuters со ссылкой на местных жителей и представителей суданских военно-воздушных сил утверждает, что на борту самолета было около 20 человек, трое из них – члены экипажа. Все они погибли. Борт был военным, уточняет агентство.
Самолет разбился примерно в 10 км от аэропорта.
Причины аварии пока неизвестны.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 2 января в Судане потерпел крушение самолет Ан-12, сообщает телеканал Al Arabiya. Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета из аэропорта Эль-Генейны, столицы провинции Западный Дарфур. Находившиеся на борту люди погибли. По данным телеканала, в самолете были местные чиновники, в частности трое судей. Reuters со ссылкой на местных жителей и представителей суданских военно-воздушных сил утверждает, что на […]
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