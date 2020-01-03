В Судане разбился Ан-12

2 января в Судане потерпел крушение самолет Ан-12, сообщает телеканал Al Arabiya.

Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета из аэропорта Эль-Генейны, столицы провинции Западный Дарфур.

Находившиеся на борту люди погибли. По данным телеканала, в самолете были местные чиновники, в частности трое судей.

Reuters со ссылкой на местных жителей и представителей суданских военно-воздушных сил утверждает, что на борту самолета было около 20 человек, трое из них – члены экипажа. Все они погибли. Борт был военным, уточняет агентство.

Самолет разбился примерно в 10 км от аэропорта.

Причины аварии пока неизвестны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 2 января в Судане потерпел крушение самолет Ан-12, сообщает телеканал Al Arabiya. Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета из аэропорта Эль-Генейны, столицы провинции Западный Дарфур. Находившиеся на борту люди погибли. По данным телеканала, в самолете были местные чиновники, в частности трое судей. Reuters со ссылкой на местных жителей и представителей суданских военно-воздушных сил утверждает, что на […]