Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли со 2 на 24 января – СМИ

Допрос пятого президента Украины главы партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко в рамках уголовного производства о возможном совершении государственной измены при согласовании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году перенесли со 2 на 24 января. Об этом сообщила «Страна» со ссылкой на источник в Государственном бюро расследований Украины.
По информации издания, Порошенко должен прийти на допросы в ГБР 9,16 и 23 января в рамках других уголовных производств.
С 1 января 2020 года в Украине перестала действовать неприкосновенность для народных депутатов Украины. В случае неявки Порошенко могут доставить на допрос принудительно, подчеркивает «Страна».
По информации ГБР, по состоянию на 20 ноября 2019 года Порошенко фигурирует в 13 криминальных производствах.
18 ноября в ГБР заявили, что подготовили подозрение Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
5 декабря 2019 года тогдашний директор ГБР Роман Труба говорил, что его ведомство готовит еще одно уголовное производство в отношении Порошенко, оно касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По его словам, это будет уже 14-е производство против экс-президента.
10 декабря 2019 года стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко.
Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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