Мнение: На Донбассе выдано 196 000 паспортов РФ за 2019-й год

Миграционная служба МВД РФ представила официальные данные по выдаче паспортов РФ для жителей Донбасса.

Всего с начала процесса выдачи паспортов:

1. Общее число выданных паспортов составило 196 000 за 2019-й год.

2. Жители ДНР и ЛНР получили 136 000 паспортов за 2019-й год.

3. Жители оккупированных ВСУ территорий ЛНР и ДНР получили 60 000 паспортов.

4. Отклонено 232 заявки на получение российского паспорта.

Под конец года темпы выдачи очевидно начали ускоряться после черепашьих темпов весны-лета 2019 года.

Каждый выданный паспорт укрепляет необратимость ухода ДНР и ЛНР из Украины.

В 2020-м можно ожидать, что количество выданных паспортов будет увеличиваться более существенными темпами.

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Миграционная служба МВД РФ представила официальные данные по выдаче паспортов РФ для жителей Донбасса.Всего с начала процесса выдачи паспортов: 1. Общее число выданных паспортов составило 196 000 за 2019-й год.2. Жители ДНР и ЛНР получили 136 000 паспортов за 2019-й год.3. Жители оккупированных ВСУ территорий ЛНР и ДНР получили 60 000 паспортов.4. Отклонено 232 заявки […]