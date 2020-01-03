Мнение: На Донбассе выдано 196 000 паспортов РФ за 2019-й год

03.01.2020, 1:10, Разное

Миграционная служба МВД РФ представила официальные данные по выдаче паспортов РФ для жителей Донбасса.
Всего с начала процесса выдачи паспортов:

1. Общее число выданных паспортов составило 196 000 за 2019-й год.
2. Жители ДНР и ЛНР получили 136 000 паспортов за 2019-й год.
3. Жители оккупированных ВСУ территорий ЛНР и ДНР получили 60 000 паспортов.
4. Отклонено 232 заявки на получение российского паспорта.

Под конец года темпы выдачи очевидно начали ускоряться после черепашьих темпов весны-лета 2019 года.
Каждый выданный паспорт укрепляет необратимость ухода ДНР и ЛНР из Украины.
В 2020-м можно ожидать, что количество выданных паспортов будет увеличиваться более существенными темпами.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: Миграционная служба МВД РФ представила официальные данные по выдаче паспортов РФ для жителей Донбасса.Всего с начала процесса выдачи паспортов: 1. Общее число выданных паспортов составило 196 000 за 2019-й год.2. Жители ДНР и ЛНР получили 136 000 паспортов за 2019-й год.3. Жители оккупированных ВСУ территорий ЛНР и ДНР получили 60 000 паспортов.4. Отклонено 232 заявки […]

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