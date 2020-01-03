Миллиардеры дали прогноз курса рубля на 2020 год

Российские миллиардеры из списка Forbes поделились прогнозом курса рубля на 2020 год.

По мнению Владимира Евтушенкова, председателя совета директоров АФК «Система», в 2020 году «рубль будет ослабевать по отношению к доллару», информирует Forbes.ru.

Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля». «Причем потенциал рубля возможен в обе стороны – мы можем увидеть и 65 рублей за доллар и 60-61», – отметил Колесников.

При этом, по его мнению, в 2020 году «сильного падения рубля не будет». «Кризисов, которые мы видели в 2008 и в 2014 году, я не ожидаю. Соотношение рубля к доллару будет относительно стабильно», – считает Колесников.

Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин прогнозирует, что «рубль останется в руках ЦБ России, у которого максимальный уровень удаленности от общества». «Я философский убежденец необходимости приватизации ЦБ, хотя бы по швейцарскому образцу. Который, кстати, произвел миру самую успешную за 150 лет валюту. А до тех пор делать прогнозы, это как в «заряженном» казино обсуждать вероятности», – считает Костыгин.

Ранее перспективы рубля в 2020 году оценили экономисты ряда крупнейших российских банков.

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Последнее: Российские миллиардеры из списка Forbes поделились прогнозом курса рубля на 2020 год. По мнению Владимира Евтушенкова, председателя совета директоров АФК «Система», в 2020 году «рубль будет ослабевать по отношению к доллару», информирует Forbes.ru. Сергей Колесников, президент корпорации «Технониколь» считает, что в 2020 году «курс установится в 63 рубля за доллар, плюс минус 2 рубля». «Причем […]