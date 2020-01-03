Седан Audi RS вскоре станет электромобилем

Популярная модель Audi RS вскоре станет электромобилем. Новый автомобиль от премиального немецкого бренда получит альтернативную силовую установку.

Такое решение стало результатом разработок нового руководства подразделения Audi Sport, взявшего курс на электрификацию. Созданный ими бренд RS дебютирует в следующем году, в конце осени, серийный седан E-Tron GT обеспечат питанием от батареи.

В релиз модель электрокара выведут в 2021 году, кроме указанной выше машины, на рынке может появится также сверхмощные RS-модификации E-Tron и E-Tron Sportback. Новинки будут конкурировать с электроседаном Taycan от Porsche. Пока нет данных относительно уровня выбросов обновленной машины, возможно он будет на нуле. Предполагается, что авто станет одним из самых популярных в линейке.

Концептуальный вариант автомобиля имеет полноприводную компоновку с электродвигателями на осях и аккумулятором 96 кВтч. Силовая установка способна развивать мощь до 582 лошадиных сил, при этом всего 3,5 секунды машине хватает для того, чтобы разогнаться до 100 километров в час.

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Последнее: Популярная модель Audi RS вскоре станет электромобилем. Новый автомобиль от премиального немецкого бренда получит альтернативную силовую установку. Такое решение стало результатом разработок нового руководства подразделения Audi Sport, взявшего курс на электрификацию. Созданный ими бренд RS дебютирует в следующем году, в конце осени, серийный седан E-Tron GT обеспечат питанием от батареи. В релиз модель электрокара выведут […]