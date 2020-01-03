«Интересы ГБР для нового руководства неважны». Труба назвал популистским заявление о кризисе в бюро

03.01.2020, 0:54, Новости дня

Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает популистским заявление о том, что ГБР не справилось в 2019 году со своей работой. Он заявил об этом в Telegram 2 января. 

«Подобный вывод сделан новой руководительницей [Ириной Венедиктовой] на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, без какого-либо аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений», – написал он. 

Труба отметил, что в последние несколько дней в ГБР происходит «распределение работников по принципу «свой» и «чужой». Он утверждает, что «чужих увольняют под конвоем», не учитывая профессионализм сотрудников. 

«Это свидетельствует об одном: интересы ГБР для нового руководства не важны, главное – доказать свою значимость. Для этого можно пренебрегать репутацией органа, репутацией руководителей управлений и работой сотрудников. В конце концов, нельзя пренебрегать репутацией государства, в котором меньше, чем за год, заработал новый правоохранительный орган. Хочется надеяться, что популизм на этом остановится», – добавил  Труба. 

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. 16 августа 2018 года директор бюро Роман Труба заявил о начале работы Госбюро.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа Венедиктову.

1 января в Госбюро расследований заявили, что их ведомство не справилось с «первоочередными задачами и вызовами современности» в 2019 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает популистским заявление о том, что ГБР не справилось в 2019 году со своей работой. Он заявил об этом в Telegram 2 января.  «Подобный вывод сделан новой руководительницей [Ириной Венедиктовой] на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, без какого-либо аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений», […]

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