Число жертв крушения Ан-12 в Судане увеличилось до 18 человек

Жертвами крушения военно-транспортного самолета Ан-12 в Западном Дарфуре стали не менее 18 человек, сообщил представитель вооруженных сил бригадный генерал Амер Мухаммед аль-Хасан.
По данным генерала, «на борту находились 18 человек: семь членов экипажа из числа военных, в том числе четверо офицеров, а также восемь гражданских лиц, включая четверых детей, и трое судей». Все они погибли, передает ТАСС.
Начато расследование обстоятельств крушения самолета, информирует суданский информационный портал TAJ News.
Ранее сообщалось, что жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек.
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Последнее: Жертвами крушения военно-транспортного самолета Ан-12 в Западном Дарфуре стали не менее 18 человек, сообщил представитель вооруженных сил бригадный генерал Амер Мухаммед аль-Хасан. По данным генерала, «на борту находились 18 человек: семь членов экипажа из числа военных, в том числе четверо офицеров, а также восемь гражданских лиц, включая четверых детей, и трое судей». Все они погибли, […]
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