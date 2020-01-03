«Пусть победит врагов ментовский глобализм!»

Место Бастрыкина Третьего в современной русской поэзии.

Год 2019-ый ознаменовался появлением в России нового большого поэта. Станислав Струневский — ​под таким псевдонимом вошел в литературу Александр Иванович Бастрыкин, автор целого ряда сатирических произведений на гражданскую тему. Обращают на себя внимание такие стихи, как «Да, Леха, за тебя ЕСПЧ!», «Навальный по РФ скачет», «Поддержим Лехины штаны». Выступает Бастрыкин и как лирический поэт, но уже не под псевдонимом, а под собственным именем. «Александр Бастрыкин 3» так назвал он себя на сайте «Стихи.ру», что вполне может расшифровываться как Бастрыкин Третий. Видимо, это третья попытка автора войти в русскую поэзию. И у него получилось!

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Не все знают Александра Ивановича в качестве председателя Следственного комитета РФ, поэтическая слава затмила эту его ипостась. В первую очередь он член Союза писателей. Многие отказывались верить, что Струневский и Бастрыкин — ​одно и то же лицо. Но факты, факты. Год рождения, индивидуальный творческий почерк, поэтика говорят за себя сами. В биографии Струневского так и сказано: «Сторонник либерально-демократических идей, но при этом истинный представитель чистого патриотизма и искренней гражданственности». И попробуй поспорь.

Вот как отозвались строки Бастрыкина в душе Алены Платоновой из Норильска:

«Что характерно: лучшие Ваши стихи — ​сатирические, хотя посвящения трогают читателя искренностью и неподдельным восхищением! Однозначно: Пушкин и Чаадаев не зря Вам интересны! Это было время патриотов и поэтов! Естественно, в среде образованных людей! Полагаю, Вы стремитесь к возрождению и продолжению этой традиции в наши дни! Разделяю! Если в тебе — ​дар владения словом,— «жги»! Все друзья Пушкина творили стихи, не будучи поэтами! Одно другому не мешает… Сегодня есть попытки принизить звание поэта! В почете — ​банкиры. Но! Поэт в России все еще поэт! Потому я, маленькая рыжая бестия, заявляю: мы есть! Азъ есмь! Удачи Вам! Верьте себе, пишите, коли душа требует выплеснуться в слова!»

Очень точное замечание. Свою поэтическую генеалогию Бастрыкин действительно ведет от посланий Пушкина Чаадаеву и друзьям-лицеистам, столь же страстных и заряженных гражданскими эмоциями, как бастрыкинские стихи о встрече работников уголовного розыска. Приведем их здесь целиком:

Вот год прошел,

и снова мы все вместе,

И снова поздравляем оперов,

И я скажу опять

без всякой лести —

Без околесицы, понтов и дураков:

Конечно, малым было

время в этой жизни

И для любви, друзей,

семейных тесных уз…

Но все, что было,—

от любви к Отчизне,

И каждый скажет:

я судьбой горжусь!

И надо много,

очень много сделать,

Для тех, кто рядом,

кто сейчас в пути,

Кто хочет быть!

От трудностей не бегать,

Кому еще и нет и двадцати…

Поэтому прошу:

не расслабляться!

Подъем! Зарядка!

Вечный оптимизм!

Врачам, гаишникам —

ни в чем не поддаваться!

Пусть победит врагов

ментовский глобализм!

Отметим точные рифмы Бастрыкина: «вечный оптимизм — ​ментовский глобализм», «жизни — ​Отчизне». Иногда, правда, они становятся слишком точными, как в стихотворении далекого уже 2017-го «Да, Леха, за тебя ЕСПЧ»:

Да, Леха, за тебя — ​ЕСПЧ!

Недаром в Страсбург

для тебя была дорога!

Теперь в России —

точно недотрога —

Коль за тебя теперь ЕСПЧ!

«ЕСПЧ — ​ЕСПЧ» — ​в этой поэтической находке видны следы чтения концептуальной поэзии Дмитрия Александровича Пригова. Бастрыкин не чужд относительно новым веяниям. Но все же большинство произведений выдержано в традиционном и даже несколько архаичном ключе: «Как стыдно за Украйны мужиков!», «Я хотел бы родиться в двадцатом году» (то есть во время гражданской войны. — ​Ред.), «Светлой памяти следователей Следственного комитета». Последнее хочется процитировать:

И вновь за этим мы столом,

Чтоб вспомнить, помянуть.

Чтоб руки сжались кулаком,

И вздрогнуть, и всплакнуть.

Чтоб знали вы, что общий дом

Под именем СК

Возьмет заботу обо всем,

Коль в доме есть беда.

Тут рифма, конечно, хромает. Но слабую рифму искупает большое чувство.

И еще из отзывов на стихи: «Каждая строка дышит силой, точностью, образностью и красотой изложения! Трудно что-то выделить, но особенно понравилось вот это — ​«Я в фильмах вижу МУЖИКА!..» Это о посвящении Михалкову. Заметное место в поэтическом наследии Бастрыкина Третьего занимают посвящения людям искусства — ​Таракторкину, Плисецкой, Табакову. Видно культурного человека.

Пожелаем Бастрыкину в наступающем году творческих успехов и новых тем. Источником вдохновения могут послужить факты, связанные с его прозаичной, но нужной людям работой. Вот несколько тем на выбор:

«Владимир Путин повысил следователя по делам «Седьмой студии» и ФБК до генерал-майора» — ​ода или дружеское послание в духе «поздравляем оперов», Бастрыкин это умеет;

«В Пензе последователя свидетелей Иеговы приговорили к шести годам колонии» — ​тут что-то о милосердии, в том смысле, что прокурор просил семь, а дали шесть.

Ну и Навальный опять подкинет проблем. И опять придется рифмовать ЕСПЧ с ЕСПЧ, вопрошать «Что молвишь ты, пиндосовская мышь?» Великие слова. Но возможны и новые образы: вошь, таракан, блоха, муравей. Лучше всего подойдет жанр басни. Бастрыкин — ​наследник Крылова.

Впереди приговоры по «московскому делу», по «Новому величию», «Сети» (запрещенной в РФ) и другим делам.

В ход пойдут концептуальные рифмы: «три года — ​четыре года», «десять лет — ​пятнадцать лет», «экстремист — ​террорист».

А еще можно обязать прокуроров зачитывать приговоры в стихах. И тогда поэзия Бастрыкина станет поэзией прямого действия, как мечтал еще Маяковский.

Ждем новых шедевров!

Ян Шенкман

спецкор

Источник: Новая газета

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