Россия побила рекорд постсовестких времен по добыче нефти

Добыча нефти в РФ в 2019 году, по данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, составила 560,2 млн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсовестких времен – 549 и 556 млн тонн.

Согласно статистике, советская нефтяная промышленность поставила рекорд по добыче нефти и конденсата в 1987 году, когда она достигла 569,5 млн тонн. После этого добыча нефти планомерно снижалась, упав в 1996 году до 303 млн тонн, передает ТАСС.

При этом, по прогнозу Минэнерго, добыча нефти в РФ может столкнуться с падением в ближайшие годы, если не реформировать налогообложение отрасли. По мнению министра энергетики Александра Новака, российская нефтянка несет самую высокую налоговую нагрузку в мире, которая достигает 70% выручки компаний. Почти половина запасов нефти в РФ сегодня нерентабельна для разработки при текущей фискальной системе, считает глава Минэнерго.

Напомним, по данным ЦДУ ТЭК, в 2019 году РФ нарастила экспорт нефти до 266,106 млн тонн.

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