Выезд за пределы страны из-за неуплаты алиментов ограничили для 120 тыс. украинцев – Госпогранслужба

За неуплату алиментов выезд за границу ограничен 120 тыс. украинцев. Об этом 2 января рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

«В базах данных пограничников сейчас около 120 тыс. человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что вечером 1 января в аэропорту Борисполь пограничники отказали в пропуске через государственную границу из-за долгов по алиментам 36-летнему мужчине, который планировал лететь в Дубай.

Мужчину пригласили в служебное помещение для доведения решения об отказе в пропуске через госграницу. В ответ он агрессивно себя вел и набросился на пограничников, последние были вынуждены применить силу. В отношении украинца составлен протокол об административном правонарушении, дело направлено в суд, добавили в Госпогранслужбе.

7 декабря 2017 года Верховная Рада внесла изменения в порядок принудительного взыскания задолженности по алиментам для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание. Согласно закону, должнику могут запрещать пользоваться огнестрельным охотничьим оружием и ограничивать право на управление транспортным средством, а также право на выезд за границу.

4 января 2018 года документ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Он вступил в силу 6 февраля.

5 февраля 2018 года Минюст запустил Единый онлайн-реестр должников. В нем содержатся десятки тысяч электронных записей о неплательщиках алиментов. Среди них – депутаты, чиновники и представители силовых структур.

30 декабря 2019 года министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в 2019 году Министерство юстиции взыскало 6,5 млрд грн долгов по алиментам.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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