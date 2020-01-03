Украина начала год с рекордной суммой на счету Госказначейства, в ГБР назначили главу отдела по делам Майдана. Главное за день

Снижение госдолга и рекордные запасы на счетах Госказначейства

2020 год Украина начала с остатком в 17,548 млрд грн на счету Государственного казначейства. Эта сумма почти вдвое больше, чем было вначале 2019-го.

Госдолг Украины снизился до уровня ниже 50% валового внутреннего продукта впервые с 2013 года, соотношение показателя государственного долга к ВВП снизилось и находится в безопасных пределах, заявили в Министерстве финансов.

В ГБР назначили руководителя отдела по делам Майдана

Руководителем отдела по расследованию преступлений, совершенных на Майдане в 2014 году, в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк. Он назвал эти расследования одной из самых ответственных задач ГБР.

Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил, что сейчас нет оснований рассчитывать на эффективное расследование дел Майдана.

«Мы видим системную работу для уничтожения этих дел и их трансформацию в малозначительные. Это фактически изменение истории. То есть то, что произошло в 2014 году, для власти неважно и, возможно, даже неприемлемо. Такое ощущение, что эта часть истории вообще неважна. Хотя если бы не было Майдана, то они и не пришли бы к власти. Поэтому перспектив у этого расследования не просматривается», – сказал он.

Начал работу Офис генпрокурора

Сегодня в Украине вместо Генеральной прокуратуры, которая ликвидируется, начал работу новосозданный орган – Офис генерального прокурора.

США назначили нового временного поверенного по делам Украины

Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной по делам Соединенных Штатов. Дипломат заверила, что будет работать над тем, чтобы США и дальше поддерживали Киев.

Венедиктова написала заявление о сложении депутатского мандата

Народный депутат Украины от «Слуги народа», временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова сообщила, что написала заявление о сложении полномочий нардепа и подала его в Верховную Раду.

Турция намерена отправить в Ливию войска

Парламент Турции поддержал предложение президента Реджепа Эрдогана о военной помощи правительству Ливии и отправку в Ливию турецких военнослужащих.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Миграционная служба МВД РФ представила официальные данные по выдаче паспортов РФ для жителей Донбасса.Всего с начала процесса выдачи паспортов: 1. Общее число выданных паспортов составило 196 000 за 2019-й год.2. Жители ДНР и ЛНР получили 136 000 паспортов за 2019-й год.3. Жители оккупированных ВСУ территорий ЛНР и ДНР получили 60 000 паспортов.4. Отклонено 232 заявки […]