Украина начала год с рекордной суммой на счету Госказначейства, в ГБР назначили главу отдела по делам Майдана. Главное за день

Снижение госдолга и рекордные запасы на счетах Госказначейства
2020 год Украина начала с остатком в 17,548 млрд грн на счету Государственного казначейства. Эта сумма почти вдвое больше, чем было вначале 2019-го.
Госдолг Украины снизился до уровня ниже 50% валового внутреннего продукта впервые с 2013 года, соотношение показателя государственного долга к ВВП снизилось и находится в безопасных пределах, заявили в Министерстве финансов.
В ГБР назначили руководителя отдела по делам Майдана
Руководителем отдела по расследованию преступлений, совершенных на Майдане в 2014 году, в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк. Он назвал эти расследования одной из самых ответственных задач ГБР.
Адвокат семей Небесной сотни Павел Дикань в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил, что сейчас нет оснований рассчитывать на эффективное расследование дел Майдана.
«Мы видим системную работу для уничтожения этих дел и их трансформацию в малозначительные. Это фактически изменение истории. То есть то, что произошло в 2014 году, для власти неважно и, возможно, даже неприемлемо. Такое ощущение, что эта часть истории вообще неважна. Хотя если бы не было Майдана, то они и не пришли бы к власти. Поэтому перспектив у этого расследования не просматривается», – сказал он.
Начал работу Офис генпрокурора
Сегодня в Украине вместо Генеральной прокуратуры, которая ликвидируется, начал работу новосозданный орган – Офис генерального прокурора.
США назначили нового временного поверенного по делам Украины
Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной по делам Соединенных Штатов. Дипломат заверила, что будет работать над тем, чтобы США и дальше поддерживали Киев.
Венедиктова написала заявление о сложении депутатского мандата
Народный депутат Украины от «Слуги народа», временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова сообщила, что написала заявление о сложении полномочий нардепа и подала его в Верховную Раду.
Турция намерена отправить в Ливию войска
Парламент Турции поддержал предложение президента Реджепа Эрдогана о военной помощи правительству Ливии и отправку в Ливию турецких военнослужащих.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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