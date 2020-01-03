Гаджеты: Проведена первая квантовая телепортация кремневого чипа

03.01.2020, 0:05, Новости дня


Использование технологий базирующихся на обработке данных с применением законов квантовой физики откроет путь для создания сверхмощных суперкомпьютеров, а квантовый интернет может защитить информационное пространство от злонамеренных атак. Разработка такой технологии невозможно без решения задачи контроля и измерения квантовых частиц.


Физики из Бристольского университета в сотрудничестве со специалистами из Технического университета Дании заявили, что создали устройства на основе чипов, которые генерируют и управляют отдельными частицами в программируемых наноразмерных цепях.

Исследователи из Лаборатории квантовых инженерных технологий Бристольского университета (QET Labs) впервые продемонстрировали квантовую телепортацию информации между двумя программируемыми микросхемами. Этот процесс является краеугольным камнем квантовой связи и квантовых вычислений.


В процессе исследования была создана схема, использующая четыре однофотонных источника, которые признаны идентичными и способными испускать одинаковые фотоны. В результате была достигнута чрезвычайно высокая точность квантовой телепортации в 91%, а также обеспечены низкие потери, высокая стабильность и эффективный контроль. Ученые утверждают, что такие высокие результаты были достигнуты благодаря технологии кремниевой фотоники с низкими потерями и позволят создавать более сложные квантовые схемы для обеспечения квантовых вычислений.



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