Егор Холявин потратил на лечение от наркозависимости около полумиллиона рублей

Егор Холявин признался, что потратил на лечение от наркозависимости около полумиллиона рублей. Он сделал себе татуировки в качестве напоминания о тяжелом периоде своей жизни.

Бывший участник «Дома-2» похудел со 165 килограмм почти в три раза. Он чрезмерно увлекся различными способами достижения стройности и у него диагностировали анорексию. Также знаменитость не скрывает, что попал в зависимость от запрещенных препаратов.

Холявин рассказал, что ему пришлось пройти нелегкий путь, чтобы побороть анорексию и наркозависимость. Он даже проходил лечение в специализированных учреждениях. Благодаря усилиям врачей бывший участник «Дома-2» поборол зависимости и утверждает, что теперь полностью здоров.



Находясь в одном из медицинских учреждений, Холявин сделал себе татуировки на руке в виде перевернутого креста и числе 22 на пальцах правой руки. Он утверждает, что это будет напоминать ему о той борьбе с зависимостями, которую он успешно завершил. Бывший участник известного проекта благодарен Кристине Дерябиной, которая не бросила его в сложной ситуации и сделала все, чтобы изменить ее к лучшему.

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