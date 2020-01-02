«Она снова это сделала»: Жасмин подбила Навку на авантюру

02.01.2020, 23:51, Разное

Татьяна и Жасмин появились на экранах Первого канала. Звезды
исполнили композицию «Пусть настанет наш год».

Знаменитости были облачены в ярко-розовые плащи из латекса,
черные сапожки на высоких каблуках и береты в тон. Образы вокалистки и фигуристки
дополняли крупные украшения из металла стального оттенка.

«Она снова это сделала – уговорила меня выступить вместе. С
моей Жасмин не страшно. Нам так хотелось поделиться своим отличным
настроением и позитивом. Я счастлива, что в моей жизни есть место новому,
непривычному, интересному и творческому!» – написала Татьяна Навка в личном «Инстаграм».

По словам спортсменки, ее младшая дочь Надя Пескова осталась
в восторге от номера. Девочка отметила, как замечательно ее знаменитая
родительница смотрится в кадре.

«Даже моя Надюша сказала: «Мама такая красивая!» Один из
лучших комплиментов вечера», – добавила Татьяна Навка.

Отметим, что фигуристка не первый раз пробует себя в
качестве вокалистки. Минувшей весной она выступила как приглашенная звезда на
сольном концерте Жасмин. Пела Татьяна Навка и в прошлогоднем новогоднем «огоньке».
Тогда спортсменке пришлось работать на заледенелой Триумфальной площади. Несмотря
на мокрый снег, который летел в лицо, фигуристка, облаченная в белую шубу и
вечернее платье, выглядела роскошно.



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Последнее: Татьяна и Жасмин появились на экранах Первого канала. Звезды исполнили композицию «Пусть настанет наш год». Знаменитости были облачены в ярко-розовые плащи из латекса, черные сапожки на высоких каблуках и береты в тон. Образы вокалистки и фигуристки дополняли крупные украшения из металла стального оттенка. «Она снова это сделала – уговорила меня выступить вместе. С моей Жасмин не […]

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