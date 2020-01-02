«Она снова это сделала»: Жасмин подбила Навку на авантюру

Татьяна и Жасмин появились на экранах Первого канала. Звезды

исполнили композицию «Пусть настанет наш год».

Знаменитости были облачены в ярко-розовые плащи из латекса,

черные сапожки на высоких каблуках и береты в тон. Образы вокалистки и фигуристки

дополняли крупные украшения из металла стального оттенка.

«Она снова это сделала – уговорила меня выступить вместе. С

моей Жасмин не страшно. Нам так хотелось поделиться своим отличным

настроением и позитивом. Я счастлива, что в моей жизни есть место новому,

непривычному, интересному и творческому!» – написала Татьяна Навка в личном «Инстаграм».

По словам спортсменки, ее младшая дочь Надя Пескова осталась

в восторге от номера. Девочка отметила, как замечательно ее знаменитая

родительница смотрится в кадре.

«Даже моя Надюша сказала: «Мама такая красивая!» Один из

лучших комплиментов вечера», – добавила Татьяна Навка.

Отметим, что фигуристка не первый раз пробует себя в

качестве вокалистки. Минувшей весной она выступила как приглашенная звезда на

сольном концерте Жасмин. Пела Татьяна Навка и в прошлогоднем новогоднем «огоньке».

Тогда спортсменке пришлось работать на заледенелой Триумфальной площади. Несмотря

на мокрый снег, который летел в лицо, фигуристка, облаченная в белую шубу и

вечернее платье, выглядела роскошно.

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Последнее: Татьяна и Жасмин появились на экранах Первого канала. Звезды исполнили композицию «Пусть настанет наш год». Знаменитости были облачены в ярко-розовые плащи из латекса, черные сапожки на высоких каблуках и береты в тон. Образы вокалистки и фигуристки дополняли крупные украшения из металла стального оттенка. «Она снова это сделала – уговорила меня выступить вместе. С моей Жасмин не […]