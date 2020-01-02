Мнение: Короли

Если дела пойдут дальше в том же темпе, то скоро преступлениями депутатов и членов партии «Единая Россия» можно будет проиллюстрировать каждую тяжкую статью Уголовного кодекса. Издав соответствующее учебное пособие.

Не успела страна отойти от нападения едросса-шутера на приемную ФСБ в Москве, убийства и «сожженки» депутатом-«едроссом» в Переславле-Залесском, новый садизм катит в глаза!

Кировский депутат из партии власти — «Единой России» безжалостно застрелил двух несчастных собак. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, единоросс убил «из хулиганских побуждений, без значительного повода».

Хозяин животных гулял с ними в лесу. В это время депутат из «Единой России» въехал в лес на охоту. Барин прибыл в угодья, расступись! Его попросили не перепутать с объектами охоты домашних животных, однако единоросс застрелил их, а после «отлил в граните», что он «здесь король» и потому будет «делать, что хочет».

Эти слова могли бы стать девизом правящей в России верхушки. Они отражают суть отношения власти к народу. Вся политическая система России основана на «я здесь король» и «буду делать, что хочу».

Даже если бы едросс не убил несчастных животных, а выгнал хозяина с его собаками из леса, обложив матом, харкая в спину, воняя новогодним перегаром и стреляя в воздух, суть дела осталась бы той же – «я здесь король».

Разве повышение пенсионного возраста — это не «я здесь король»? А устроенные властями массовые избиения людей в Москве и сфабрикованное «московское дело» — это не «буду делать, что хочу»? То же с войной против Украины, ограбившей страну войной в Сирии, бесконечным продлением сроков Путина, убийцами, засылаемыми в европейские страны.

Наши власти хорошо умеют только одно – попирать беззащитных, бить в спину нападать вооруженной крысиной массой. Когда встречают сильного соперника, вроде «китайских товарищей», то быстренько притухают в почтительном поклоне.

Короли! Короли? Да. Короли уголовного мира. Кировский едрочлен оголил главную гостайну. Предатель.

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Источник: СерпомПо

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