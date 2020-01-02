ERR — эстонский дизайнер превращает пластик и рыбацкие сети в экологичное нижнее бельё

Эстонский дизайнер Кирсти Микков наладила производство трусов из переработанных рыбацких сетей и пластиковых бутылок. По словам дизайнера, на эту идею её натолкнули собственные неудачные попытки подобрать комфортное бельё. А эксперименты показали, что оптимальное нейлоновое волокно для производства одежды получается из переработанного мусора, пишет ERR.



Pixabay

После одного неудачного собрания дизайнер Кирсти Микков решила начать сама шить трусы. Самым удачным материалом оказался нейлон, который можно получать из рыбацких сетей и пластиковых бутылок.

«У меня было важное собрание. Я должна была выступать, но мне постоянно что-то мешало. Я не могла сосредоточиться на том, что хотела сказать. Поняла, что меня раздражает моё нижнее белье. Все зудело. И мне захотелось решить эту проблему», — рассказала в передаче Ringvaade дизайнер Кирсти Микков.

Она занялась поиском альтернативы, но оказалось, что в магазинах особого выбора нет. Дизайнер задалась целью начать шить белье из вторичного сырья. После продолжительных экспериментов она пришла к неожиданному выводу: самыми лучшими оказались трусы из рыбацких сетей.

«Сеть плавят, делая из неё новое сырье. Затем из него извлекают волокно и производят новую ткань», — сообщила Микков. Речь идёт о нейлоне — материале, используемом там, где нужна прочная и тонкая нить.

«Полимерные материалы очень хороши. Дурная слава закрепилась за ними из-за того, что мы пока не знаем, как использовать их после окончания срока службы», — убеждена дизайнер.

Ткань для трусов её производства делают в Италии. Подобные возможности также есть в Китае. «Для океанов оставленные в воде рыбацкие сети являются большой проблемой. Их оставляют вместо того, чтобы вытащить на берег и найти им применение», — продолжила Микков.

По её словам, ткани можно делать и из пластиковых бутылок. Такая ткань будет немного отличаться, но потребитель разницу уловить не может. «Мне бы хотелось, чтобы в будущем мы перестали выкачивать нефть для производства одежды, а направили на переработку уже имеющиеся материалы», — сказала дизайнер.

Дата публикации 10 декабря 2019 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эстонский дизайнер Кирсти Микков наладила производство трусов из переработанных рыбацких сетей и пластиковых бутылок. По словам дизайнера, на эту идею её натолкнули собственные неудачные попытки подобрать комфортное бельё. А эксперименты показали, что оптимальное нейлоновое волокно для производства одежды получается из переработанного мусора, пишет ERR. Pixabay После одного неудачного собрания дизайнер Кирсти Микков решила начать сама […]