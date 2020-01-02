Мнение: Либертарианская этика и «такое» в сейфспейсе

Результаты предновогоднего корпоратива в Либертарианской Партии. Глава "этического комитета партии" Пожарский на корпоративе избил "члена партии" за переписку в чате.
Обсуждение этой чудесной истории, включая людей состоявших в данной чудесной партии тут https://twitter.com/Cannibalica/status/1208617099553366017?s=19
С такими этичными людьми, либертарианская этика в России явно не приживется.
Интересно, оплатит ли федеральная казна все эти ненасильственные развлечения в сейфспейсе?
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Результаты предновогоднего корпоратива в Либертарианской Партии. Глава "этического комитета партии" Пожарский на корпоративе избил "члена партии" за переписку в чате. Обсуждение этой чудесной истории, включая людей состоявших в данной чудесной партии тут https://twitter.com/Cannibalica/status/1208617099553366017?s=19С такими этичными людьми, либертарианская этика в России явно не приживется. Интересно, оплатит ли федеральная казна все эти ненасильственные развлечения в сейфспейсе? Источник: […]
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