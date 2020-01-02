В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами

02.01.2020, 23:37, Новости дня

Пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за последнюю неделю получили письма с бомбами, информирует издание NL Times со ссылкой на местную полицию.

Посылки с бомбами были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте, передает РИА «Новости».

Все подозрительные посылки были объемными, на них был помещен логотип организации по взысканию долгов CIB и указан роттердамский адрес этой организации. На каждой посылке логотип и адрес были напечатаны на одной наклейке, а данные получателя – на второй. Кроме того, в штаб-квартире CIB в Роттердаме полиция обнаружила шестую «почтовую бомбу».

«Бомбы, помещенные в письма, не причинили никакого вреда, поскольку взрывчатка не взорвалась, но они могли привести к серьезным телесным повреждениям», – цитирует издание заявление полицейских.

Власти Нидерландов призвали жителей Роттердама быть бдительными при получении писем от CIB. При этом правоохранители исключили какую-либо прямую связь между предприятием по взысканию долгов и отправленными посылками.

Напомним, в конце декабря в нескольких городах РФ «заминировали» детские сады.



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Последнее: Пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за последнюю неделю получили письма с бомбами, информирует издание NL Times со ссылкой на местную полицию. Посылки с бомбами были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте, передает […]

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