В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами

Пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за последнюю неделю получили письма с бомбами, информирует издание NL Times со ссылкой на местную полицию.
Посылки с бомбами были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте, передает РИА «Новости».
Все подозрительные посылки были объемными, на них был помещен логотип организации по взысканию долгов CIB и указан роттердамский адрес этой организации. На каждой посылке логотип и адрес были напечатаны на одной наклейке, а данные получателя – на второй. Кроме того, в штаб-квартире CIB в Роттердаме полиция обнаружила шестую «почтовую бомбу».
«Бомбы, помещенные в письма, не причинили никакого вреда, поскольку взрывчатка не взорвалась, но они могли привести к серьезным телесным повреждениям», – цитирует издание заявление полицейских.
Власти Нидерландов призвали жителей Роттердама быть бдительными при получении писем от CIB. При этом правоохранители исключили какую-либо прямую связь между предприятием по взысканию долгов и отправленными посылками.
Напомним, в конце декабря в нескольких городах РФ «заминировали» детские сады.
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Последнее: Пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за последнюю неделю получили письма с бомбами, информирует издание NL Times со ссылкой на местную полицию. Посылки с бомбами были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте, передает […]
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