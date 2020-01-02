Мнение: Письмо: «Пыталась надеть на него колпачок»

У каждого Штурмана всегда есть Ищейка.

Эти баги — не разлей вода: чем больше Штурман, тем больше от него закрывают границы, и приходится ему лезть в щели со своей Ищейкой.

Ищейка — это баг, который способен съесть человека за считанные дни.

Но избавиться от Ищейки невозможно, если не обуздать своего Штурмана.

Посмотрим на эту парочку.

yaimore

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Спасибо вам за блог и возможность написать в рубрику. Надеюсь на разбор моей ситуации.

Мне 35 лет, в разводе с 2012 года, воспитываю дочку 9 лет.

Моя проблема заключается в ревности. Во всех моих отношениях с мужчинами присутствовало это чувство, баг «ищейка», а еще огромный штурман. Стараюсь работать над собой.

(Она пытается прятать своего Штурмана от мужчин, понимая, что они всегда от него сбегают. Но уменьшать его не собирается, ей с ним кажется спокойней. И с Ищейкой тоже)

Вот ситуация, которая сложилась сейчас. С июня прошлого года я в отношениях, в августе любимый мужчина переехал ко мне. Сейчас я на 4 месяце беременности. Получилось случайно, но когда я узнала, обрадовалась, а он меня к себе прижал и начал целовать, обнимать. Вообще я чувствую много тепла и нежности от него. Заботится, ухаживает, говорит о будущем ребенке.

(Предложения заключить брак он не сделал. Ее наверняка это печалит, но она делает вид, что все превосходно. Когда вы врете сами себе, вы утрачиваете контроль над собой и дальше не можете управлять своим поведением. Все это происходит из-за самовранья. Посмотрите, чем мы занимаемся в этой рубрике? Вытаскиваем на свет все то, о чем авторы себе врут. Честный взгляд на ситуацию — это большая часть работы)

Ему 37 лет, в апреле прошлого года развелся с женой, с которой прожил 6 лет, детей у них нет. Ей тоже 37. Говорит, она его бросила, он ее бесил. Первое время я про нее слышала негатив. Она зоозащитница, спасает собак и крыс, и, с его слов, часто от него чего-то требовала. Например, ехать в 5 утра зимой в глушь отбирать животных у живодеров и подобное. В общем, он говорил, что «с этим человеком больше никогда, ничего и ни за что». Потом они возобновили общение.

(Понятно, что ее Штурман выдавливал объяснения и обещания? Понятно, что когда человек оправдывается и дает какие-то заверения, на него действуют щипцы? И то, как она собирала в шкатулку все плохие отзывы о жене, уже выдает ее зависимую позицию. Штурманы ощущают себя наверху, а сами всегда пристраиваются где-то снизу)

Где-то в июле он рассказывал, что жена просила помочь ей восстановить навыки вождения, он помог. Иногда я видела всплывающие сообщения от нее, когда мы смотрели фильмы с его планшета. Я спросила, с чего такая перемена, — он ответил, что решил, можно и общаться. Я ничего по этому поводу не говорила и не предъявляла, тем более встречались мы еще недолго, и у нас все было хорошо.

(Она и не могла бы «предъявить», она боялась с ним поссориться. И это нужно осознавать хорошо: вы не можете ничего предъявить, вы не можете заставить другого поступать по вашему требованию. Только это позволяет избавиться от штурманства: честное признание, что вы не можете рулить другим)

Затем он перестал упоминать о ней, но периодически я слышала, что «попросили помочь перевести что-нибудь в приют», «попросили привезти из другого города собачью клетку» и тд.

Пару месяцев назад он подписался на музыку в интернете и прислал мне контакты, чтобы я могла слушать в хорошем качестве. Я вошла в аккаунт, открылась почта, а там от жены сообщения – в основном, баннеры для зоозащитных акций (он печатает широкий формат). И одна картина известного художника. У меня екнуло, и ищейка расцвела. Стала смотреть ее странички вк и в инстаграм. И там, конечно, нашла пост с этой картиной и подписью «Скоро у меня будет такая во всю стену». Я понимаю, что люди 6 лет вместе прожили, много общего. Помочь, особенно с зоозащитой, не зазорно. Но вот это – уже довольно личное и близкое. Короче, я засела в засаде.

(Вот типичный диалог Штурмана с Ищейкой. Ищейка находит свидетельства измены или почти-измены, а Штурман важно вещает, что 6 лет прожили и помогать не зазорно. Штурман делает вид, что это он решает — зазорно мужику общаться или незазорно, и как только решит, что вот это — зазорно, сразу же применит эффективные санкции. А на самом деле другой всегда будет делать то, что хочет. А вы со своей Ищейкой и Штурманом будете ползать за ним по-пластунски и вести сами с собой диалоги, пытаясь оправдывать его, чтобы не ссориться)

Перед новым годом он сам начал разговор, что надо закончить одно дело. Пообещал и протянул. Люди заказали картину сделать, за деньги, естественно, надо ехать покупать материал для подрамника. Показал мне фото, спросил, знаю ли такого художника. Я спросила: «Извини за мою подозрительность, но это для твоей жены?» Он ответил: «Нет, просто знакомые».

(Она уже выследила, что он общается с женой, но все равно очень боится, что он подумает, что она подозревает. Понимаете, почему?)

И все. Он сделал картину, отвез ей, она в инсте этой картиной хвалится. А я сижу и гоняю, что он мне соврал. Если бы он признался, что картина для нее, я бы попросила посвятить меня в их формат общения. А так у меня даже повода нет снова об этом заговорить.

(Здесь сразу две беды Штурмана. Во-первых, ужас от вранья. Штурманы не выносят, когда им врут. Это усложняет контроль во много раз. Хотя им всегда врут, потому что они постоянно давят и пытаются контролировать. Если человек не говорит вам правду, значит не хочет обсуждать это, вот и все. Достали вы его уже разборками значит. Во-вторвых, посмотрите, как она придумала диалог за обоих, реплики с обеих сторон. Она думает, что если бы попросила посвятить в формат их общения, он бы тут же выложил всю правду, а не отмахнулся. Вот эта иллюзия контроля сводит с ума Штурмана. Как только вы поймете, что это — иллюзия, что другого контролировать нельзя, вы перестанете быть Штурманами. Друзья, получилось у кого-то от штурманства избавиться, осознав тщетность иллюзии контроля?)

Спрошу «Общаешься ли ты с ней?» Ответит «нет», и я буду выглядеть как полоумная. Открою, что в курсе, – значит, признаюсь в ищейке.

Из-за этой ситуации из меня поперли баги, и я чувствую, как резко начал расти минус. И корону сокровища вижу, в частности – пыталась надеть на него колпачок, мол «ну пообещал когда-то, хочет наверно до нг все долги закрыть, а мне соврал, чтобы я переживала». Такая история. Пожалуйста, подскажите, как поступить: есть ли смысл что-то предпринимать или лучше отпустить ситуацию? Ведь без этого у нас все хорошо.

(Все хорошо, кроме того, что вы — Штурман, а он не хочет жениться, чтобы не дать вам больше рычагов)

Большое спасибо, что дочитали, и всего самого лучшего в новом году! С уважением, Анна.

Источник: Эволюция

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Последнее: У каждого Штурмана всегда есть Ищейка. Эти баги — не разлей вода: чем больше Штурман, тем больше от него закрывают границы, и приходится ему лезть в щели со своей Ищейкой. Ищейка — это баг, который способен съесть человека за считанные дни. Но избавиться от Ищейки невозможно, если не обуздать своего Штурмана. Посмотрим на эту парочку. […]