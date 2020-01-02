В Судане разбился самолет украинского производства – СМИ

2 января в Судане потерпел крушение самолет Ан производства украинского предприятия «Антонов». Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета с аэропорта Эль-Генейны, столицы провинции Западный Дарфур.
Находившиеся на борту люди погибли. По данным телеканала, в самолете были местные чиновники, в частности, трое судей.
Reuters со ссылкой на местных жителей и представителей суданских военно-воздушных сил утверждает, что на борту самолета было около 20 человек, трое из них – члены экипажа. Все они погибли. Борт был военным, уточняет агентство.
Самолет разбился примерно в 10 километрах от аэропорта.
Причины аварии пока не ясны.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: 2 января в Судане потерпел крушение самолет Ан производства украинского предприятия «Антонов». Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya. Авиакатастрофа произошла вскоре после взлета с аэропорта Эль-Генейны, столицы провинции Западный Дарфур. Находившиеся на борту люди погибли. По данным телеканала, в самолете были местные чиновники, в частности, трое судей. Reuters со ссылкой на местных жителей и представителей суданских […]
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