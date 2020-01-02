Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек

02.01.2020, 23:12, Новости дня

Представитель ВС Судана бригадный генерал Амер Мухаммед аль-Хасан сообщил, что на западе страны разбился военный самолет АН-12. Жертвами авиакатастрофы, по данным спутникового телеканала Al Arabiya, стали 15 человек.

По информации представителей Судана, среди погибших – трое судей, представитель Всемирной продовольственной программы и еще несколько местных чиновников. Этим же бортом должны были лететь министр юстиции и генеральный прокурор страны, но в последний момент они отказались от полета по рабочим обстоятельствам. Все находившиеся на борту погибли, передает ТАСС.

Самолет, следовавший в Хартум, разбился сразу после взлета в аэропорту Эль-Генейны, административного центра Западного Дарфура, в пяти километрах от взлетно-посадочной полосы. В Дарфур он привез медикаменты и продовольствие и совершал обратный рейс в суданскую столицу.

Ранее сообщилось, что в Судане разбился самолет семейства «Антонов».



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Последнее: Представитель ВС Судана бригадный генерал Амер Мухаммед аль-Хасан сообщил, что на западе страны разбился военный самолет АН-12. Жертвами авиакатастрофы, по данным спутникового телеканала Al Arabiya, стали 15 человек. По информации представителей Судана, среди погибших – трое судей, представитель Всемирной продовольственной программы и еще несколько местных чиновников. Этим же бортом должны были лететь министр юстиции и […]

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