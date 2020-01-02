Компания Apple выпустить красные Apple Watch весной

Компания Apple планирует представить свои Apple Watch в красном цвете. Презентация новинки и продажи запланированы на весну 2020 года, пишет издание WatchGeneration.

Новые часы Apple Watch, согласно полученным данным, были представлены в базе данных компании Apple. Вероятно, Apple Watch Series 5 (Product) RED будут выпускаться в алюминиевом корпусе красного цвета.

Как известно, бренд с мировым именем ежегодно выпускает свои гаджеты в красном цвете, а часть полученной прибыли направляет в фонды по борьбе с ВИЧ/СПИДом, вполне вероятно, что Apple Watch не станет исключением.

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